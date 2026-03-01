Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En libertad el detenido tras la muerte de su pareja en El Puerto al revelarse que la causa fue una sobredosis

La Policía detuvo al hombre tras el hallazgo del cuerpo en la calle Sucre, pero la investigación posterior determinó que la causa de la muerte fue una sobredosis de estupefacientes.

Archivo - Imagen de archivo de unas esposas. / POLICÍA NACIONAL - Archivo

El hombre detenido como presunto autor de la muerte de su mujer en El Puerto de Santa María (Cádiz), un suceso ocurrido la tarde del viernes 27 de febrero, ha quedado en libertad después de que los resultados de la autopsia confirmaran que la mujer falleció por una sobredosis de sustancias estupefacientes, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Los hechos tuvieron lugar en la calle Sucre, en la zona de Los Romanos. El servicio unificado de Emergencias 112 recibió un aviso sobre las 13:30 horas informando del fallecimiento de una mujer, a quien los servicios sanitarios desplazados no pudieron salvar.

Investigación por posible violencia de género

Tras el incidente, la Policía detuvo al hombre y lo puso a disposición judicial. Por su parte, la Delegación contra la Violencia de Género comenzó a recabar información sobre el caso, inicialmente considerado como posible violencia de género en la provincia de Cádiz.

Finalmente, la Autoridad Judicial ha decidido liberar al detenido, ya que los informes de la autopsia han confirmado que la causa de la muerte de la fallecida fue una ingesta masiva de sustancias estupefacientes.

