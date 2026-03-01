En libertad el detenido tras la muerte de su pareja en El Puerto al revelarse que la causa fue una sobredosis
La Policía detuvo al hombre tras el hallazgo del cuerpo en la calle Sucre, pero la investigación posterior determinó que la causa de la muerte fue una sobredosis de estupefacientes.
El hombre detenido como presunto autor de la muerte de su mujer en El Puerto de Santa María (Cádiz), un suceso ocurrido la tarde del viernes 27 de febrero, ha quedado en libertad después de que los resultados de la autopsia confirmaran que la mujer falleció por una sobredosis de sustancias estupefacientes, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.
Los hechos tuvieron lugar en la calle Sucre, en la zona de Los Romanos. El servicio unificado de Emergencias 112 recibió un aviso sobre las 13:30 horas informando del fallecimiento de una mujer, a quien los servicios sanitarios desplazados no pudieron salvar.
Investigación por posible violencia de género
Tras el incidente, la Policía detuvo al hombre y lo puso a disposición judicial. Por su parte, la Delegación contra la Violencia de Género comenzó a recabar información sobre el caso, inicialmente considerado como posible violencia de género en la provincia de Cádiz.
Finalmente, la Autoridad Judicial ha decidido liberar al detenido, ya que los informes de la autopsia han confirmado que la causa de la muerte de la fallecida fue una ingesta masiva de sustancias estupefacientes.
- El tribunal militar absuelve a María Serrano, la guardia civil denunciada tras destapar presunta corrupción en el Seprona
- El embalse más seco de Andalucía: pierde agua pese a las lluvias y recibe este viernes su primer trasvase en cinco años
- Vuelco del tiempo en Andalucía: Aemet avisa de un posible giro inestable con lluvias a partir de este día
- Al menos dos días de lluvias en Andalucía por el frente atlántico con tormentas que entrará en España
- La Junta de Andalucía busca soluciones para el colapso de tráfico entre Sevilla y Cádiz: estudian alternativas para la AP-4 y la A-471
- María Jesús Montero irá al acto del Parlamento por el 28F pero se desmarca de la gala del Maestranza: el PSOE hará su fiesta paralela en Moguer
- Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta, el PSOE se hunde y Vox pelea por la segunda posición
- Los embalses de una cuenca andaluza, protagonistas del mayor aumento de agua del país