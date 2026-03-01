Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Andalucía se prepara para un cambio de tiempo brusco: tormentas y lluvia de barro

Andalucía afronta un inicio de marzo inestable, con lluvias intensas y tormentas que afectarán especialmente a Sevilla y el oeste andaluz, debido a la llegada de una vaguada y una DANA

Mapa de la Aemet para este miércoles en Andalucía

Mapa de la Aemet para este miércoles en Andalucía / El Correo

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

La primera semana de marzo arrancará en Andalucía con un cambio brusco de tiempo tras un inicio de mes marcado por la estabilidad y temperaturas casi primaverales. La llegada de una vaguada atlántica primero y, posteriormente, la formación de una DANA, traerán lluvias intensas, tormentas y episodios de barro en amplias zonas del sur peninsular, especialmente en Sevilla y el oeste andaluz.

Fin de semana: transición con chubascos aislados

El fin de semana supone el paso del invierno a la primavera meteorológica. Aunque el sábado y el domingo comenzarán en muchas zonas con tiempo relativamente estable, la aproximación de una vaguada en altura favorecerá el crecimiento de nubosidad convectiva.

Entre hoy y mañana podrán formarse chubascos y tormentas en distintos puntos, sobre todo en el este y sureste peninsular. En las zonas donde precipite, la lluvia podrá ir acompañada de barro debido a la presencia de polvo sahariano en suspensión. En Sevilla, las precipitaciones durante el fin de semana serían más bien débiles o dispersas, con temperaturas máximas que rondarán los 22 grados.

Lunes: aumento progresivo de la inestabilidad

A partir del lunes comenzará un cambio de tiempo más marcado. La atmósfera se volverá más inestable conforme avance la jornada, con un aumento de la nubosidad en Andalucía occidental. Aunque las lluvias más intensas todavía no se generalizarán, será la antesala del episodio más importante de la semana.

Martes: lluvias fuertes desde primeras horas en Sevilla y el oeste andaluz

El martes será el día más complicado. Durante la madrugada se descolgará una DANA que dará lugar a la formación de una borrasca profunda al suroeste de la Península.

En Sevilla, Huelva, Cádiz y Málaga, las lluvias podrán ser fuertes desde primeras horas del día, especialmente durante la mañana y el mediodía del martes. En estas provincias se esperan acumulados importantes, con chubascos localmente intensos y tormentosos. En Cádiz y Málaga podrían registrarse los mayores registros del episodio, aunque Sevilla también se verá afectada por precipitaciones persistentes a lo largo del día.

No se descarta que algunas lluvias vayan acompañadas de tormentas y rachas fuertes de viento asociadas a los núcleos más activos.

Miércoles: lluvias persistentes en Andalucía

El miércoles por la mañana la borrasca fría continuará afectando principalmente a Andalucía. En Sevilla, las precipitaciones podrían mantenerse durante la madrugada y primeras horas del día, tendiendo a remitir de forma progresiva hacia la tarde.

En Cádiz y Málaga, las lluvias podrían ser especialmente intensas y tormentosas durante la mañana. A lo largo de la tarde del miércoles la inestabilidad tenderá a desplazarse, aunque el tiempo seguirá siendo inestable.

Jueves: nuevo frente y lluvias más repartidas

De cara al jueves, una nueva borrasca podría afectar al Mediterráneo, dejando lluvias más generalizadas en España, aunque el foco principal se situará en el este peninsular. En Andalucía podrían registrarse precipitaciones más débiles e intermitentes, especialmente en la mitad oriental.

Noticias relacionadas

Resumen por días y horas en Sevilla

Domingo 1 – 00:00-06:00 horas: Despejado, 0% posibilidad de lluvias, 9°C mínima y 22°C máxima

Domingo 1 – 06:00-12:00 horas: Despejado, 0% posibilidad de lluvias, 9°C mínima y 22°C máxima

Domingo 1 – 12:00-18:00 horas: Despejado, 0% posibilidad de lluvias, 9°C mínima y 22°C máxima

Domingo 1 – 18:00-24:00 horas: Despejado, 0% posibilidad de lluvias, 9°C mínima y 22°C máxima

Lunes 2 – 00:00-06:00 horas: Despejado, 0% posibilidad de lluvias, 10°C mínima y 22°C máxima

Lunes 2 – 06:00-12:00 horas: Despejado, 0% posibilidad de lluvias, 10°C mínima y 22°C máxima

Lunes 2 – 12:00-18:00 horas: Intervalos nubosos con lluvia escasa, 65% posibilidad de lluvias, 10°C mínima y 22°C máxima

Lunes 2 – 18:00-24:00 horas: Intervalos nubosos, 45% posibilidad de lluvias, 10°C mínima y 22°C máxima

Martes 3 – 00:00-12:00 horas: Intervalos nubosos, 45% posibilidad de lluvias, 10°C mínima y 23°C máxima

Martes 3 – 12:00-24:00 horas: Muy nuboso con lluvia, 85% posibilidad de lluvias, 10°C mínima y 23°C máxima

Miércoles 4 – 00:00-12:00 horas: Muy nuboso con tormenta, 100% posibilidad de lluvias, 10°C mínima y 18°C máxima

Miércoles 4 – 12:00-24:00 horas: Muy nuboso con lluvia, 95% posibilidad de lluvias, 10°C mínima y 18°C máxima

Jueves 5 – 00:00-24:00 horas: Nuboso con lluvia, 90% posibilidad de lluvias, 8°C mínima y 19°C máxima

Viernes 6 – 00:00-24:00 horas: Intervalos nubosos, 45% posibilidad de lluvias, 8°C mínima y 19°C máxima

Sábado 7 – 00:00-24:00 horas: Intervalos nubosos, 25% posibilidad de lluvias, 7°C mínima y 19°C máxima

La semana comenzará, por tanto, con un episodio de lluvias significativo en Andalucía occidental, marcando un inicio de marzo claramente inestable en Sevilla y buena parte de la comunidad.

