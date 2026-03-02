La borrasca Regina llega a Andalucía: cuatro provincias con avisos y lluvia de barro en estas zonas el martes y miércoles

La borrasca Regina afectará a Andalucía. Según informa el portavoz de Aemet, Rubén del Campo, está baja fría será la protagonista en los próximos días y pondrá ya en alerta a cuatro provincias andaluzas el martes y tres el miércoles, con posibilidad de que puedan aumentar. Los avisos son por lluvia, viento y temporal marítimo, y debido al polvo en suspensión, pueden producirse lluvias de barro.

En Andalucía, el martes predominarán los cielos muy nubosos con lluvias ocasionales en el suroeste (Huelva, Sevilla y Cádiz), nubes bajas y brumas en las sierras orientales y el área del Estrecho, además de calima con posibles depósitos de barro; las temperaturas subirán de forma general y soplarán vientos flojos a moderados de componente este, con Levante fuerte en el Estrecho y el litoral almeriense, donde se esperan rachas muy fuertes. El miércoles continuará la inestabilidad y serán más generalizadas las lluvias en todas las provincias, que podrán ser localmente fuertes y tormentosos en el Estrecho y la vertiente mediterránea.Habrá un descenso de las temperaturas máximas y los vientos serán variables, con intervalos fuertes del noreste en el extremo oriental durante la primera mitad del día.

Previsión en Andalucía el martes a las 20.00 horas. / Aemet

Cuatro provincias con avisos el martes

La borrasca Regina activará este martes avisos de la Aemet en cuatro provincias andaluzas, con especial incidencia en Almería. Allí se decretará aviso naranja por fenómenos costeros desde las 16.00 hasta las 24.00 horas en Poniente, Almería capital y el Levante almeriense, por vientos del este y nordeste de 50 a 70 km/h y olas de hasta tres metros. Además, la provincia permanecerá en aviso amarillo por rachas de viento de hasta 70 km/h desde las 20.00 horas del lunes y durante toda la jornada del martes.

En el resto, los avisos serán amarillos. Cádiz tendrá alerta por lluvias en la zona del Estrecho entre las 21.00 y las 24.00 horas, con acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y 40 litros en 12 horas. Granada activará el aviso por fenómenos costeros en la Costa granadina desde las 12.00 hasta las 24.00 horas, con viento del este de hasta 60 km/h y olas de tres metros, mientras que en Málaga el aviso afectará a Sol y Guadalhorce y a la Axarquía entre las 14.00 y las 24.00 horas por oleaje de hasta tres metros.

Qué pasa el miércoles

Continúan el miércoles avisos en Almería, Cádiz y Granada. En Almería continuará el aviso naranja por fenómenos costeros en Poniente, Almería capital y el Levante almeriense entre las 00.00 y las 04.00 horas, por vientos del nordeste de 50 a 70 km/h y olas de hasta tres metros. Además, habrá aviso amarillo por rachas de hasta 70 km/h desde las 00.00 hasta las 06.00 horas en las mismas zonas.

En Cádiz, el aviso será amarillo por lluvias en el Estrecho entre las 00.00 y las 12.00 horas, con acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y 40 litros en 12 horas. Por su parte, Granada tendrá aviso amarillo por fenómenos costeros en la Costa granadina desde las 00.00 hasta las 04.00 horas, con oleaje del este de hasta tres metros.

Lo que pasará a partir del jueves en España

A partir del jueves, según el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, las precipitaciones se extenderán a buena parte de la Península, con un frente que dejará lluvias también en Galicia y Castilla y León, aunque serán más abundantes, fuertes y persistentes en el área mediterránea, donde podrán ir acompañadas de tormenta y granizo, al igual que en Baleares; en Canarias tenderán a remitir los chubascos. La calima irá desapareciendo progresivamente y las temperaturas bajarán, con un ambiente más frío en la recta final de la semana y una cota de nieve en descenso hasta 1.400-2.000 metros en el noroeste, con nevadas copiosas en las montañas del tercio norte, mientras que el fin de semana podría mantenerse cierta inestabilidad en el Mediterráneo y Baleares, aunque con tendencia a ir a menos y aún con incertidumbre.