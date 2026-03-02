Campaña de la Renta 2025: calendario oficial y cómo pedir cita en Andalucía

Andalucía encara una de las citas fiscales más importantes del año: la Campaña de la Renta y Patrimonio 2025 (la que se presenta en 2026). La Agencia Tributaria ya ha fijado el calendario oficial y conviene apuntar las fechas desde ya, sobre todo si quieres que te atiendan por teléfono o en oficina, porque las citas vuelan en provincias con mucha demanda como Sevilla, Málaga, Cádiz o Granada.

Fechas clave de la Renta 2025 (campaña 2026)

Estas son las ventanas oficiales para presentar la declaración y para recibir ayuda de la Agencia Tributaria:

Del 8 de abril al 30 de junio de 2026: presentación por i nternet (Renta Web) de Renta y Patrimonio 2025 .

presentación por i (Renta Web) de . Del 6 de mayo al 30 de junio de 2026: la Agencia Tributaria puede confeccionar tu Renta 2025 por teléfono a través de Le llamamos .

la Agencia Tributaria puede confeccionar tu a través de . Cita previa: del 29 de abril al 29 de junio de 2026 .

del . Del 1 al 30 de junio de 2026: confección presencial en oficinas .

confección . Cita previa: del 29 de mayo al 29 de junio de 2026.

Si te sale a pagar y quieres domiciliar, ojo con esta fecha

Si tu declaración sale a ingresar y prefieres domiciliar el pago, el calendario general de la AEAT fija como fecha límite el 25 de junio de 2026 para los modelos de Renta y Patrimonio (100, 151 y 714).

Cómo pedir cita (teléfono o presencial) desde Andalucía

La cita se puede gestionar por internet en la Sede electrónica y también por teléfono. La AEAT mantiene dos vías telefónicas habituales:

Teléfono automático: 91 535 73 26 / 901 12 12 24

91 535 73 26 / 901 12 12 24 Cita para Renta (atención personal): 91 553 00 71 / 901 22 33 44

Consejo práctico en Andalucía: si necesitas ayuda (por teléfono o en oficina), pide cita en cuanto se abra el plazo (29 de abril para Le llamamos y 29 de mayo para oficinas). En campañas anteriores, la disponibilidad suele estrecharse especialmente en las últimas semanas.

Qué necesitas tener listo para no perder tiempo

Para presentar online o para que te confeccionen la declaración, lo básico es:

Identificación (DNI/NIE) y un método de acceso: Cl@ve , certificado o número de referencia .

(DNI/NIE) y un método de acceso: , o . Datos bancarios (IBAN) y, si procede, información de vivienda, alquiler, donativos, guardería, hipoteca y rendimientos (trabajo, autónomos, inversiones).

Por qué conviene anticiparse

Aunque el calendario es estatal, en Andalucía la demanda de atención suele concentrarse en el tramo final (junio). Anticiparte te da dos ventajas claras:

Más opciones de cita (día/hora y modalidad). Más margen para corregir errores si el borrador necesita ajustes (cambios de datos personales, deducciones, alquiler, etc.).

En resumen: no lo dejes para junio y adelanta la Renta para hacerlo con calma, asegurar tu cita y evitar imprevistos de última hora.