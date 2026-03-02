El Gobierno rechaza el uso de las bases de Rota y Morón para los ataques aéreos contra Irán por parte de Estados Unidos

Las bases aéreas de Rota y Morón, de momento, no han participado en la ofensiva de Estados Unidos contra Irán. Así lo ha subrayado el Gobierno de España a través del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "Quiero ser muy claro y muy taxativo: No se usan y no se usarán las bases para nada que no esté dentro del convenio y para nada que no tenga encaje en la Carta de las Naciones Unidas", apuntó el titular de Asuntos Exteriores.

Según han subrayado los dos ministros hasta el momento no se ha activado el uso de las bases que se encuentran en suelo andaluz por lo que se ha hecho un llamamiento a la prudencia. No obstante, el Gobierno de España realiza un seguimiento "minuto a minuto" de esta escalada en el conflicto que se observa con "mucha preocupación" por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Quiero trasladar un mensaje de tranquilidad respecto a esa presunta utilización de las bases. En ningún momento se ha activado ninguna cuestión de este tipo. Eso no quita que todos estemos muy pendientes de lo que está ocurriendo en el conjunto de la zona porque", incidió la vicepresidenta del Gobierno durante una visita a las zonas afectadas por las últimas borrascas en Cantillana, en la provincia de Sevilla.

Esta parte no está próxima a la zona y, por tanto, no hay ningún movimiento respecto a las bases americanas", según ha agregado la vicepresidenta antes de incidir en trasladar que "lo que sí hay es, por supuesto, desde el Ministerio de Exteriores, una situación de, minuto a minuto, controlar qué es lo que está ocurriendo, no sólo por la afectación propia que pudiera tener en otras partes no tan próximas a la zona de conflicto, sino por los españoles que están en este momento en aquella zona y que quieren ser evacuados y llegar cuanto antes a sus familias", y que necesitan "tener ese respaldo por parte del Gobierno español", ha subrayado.

Quejas desde IU

El posible uso de las bases sí ha generado tensión entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y los socios en el Congreso. De hecho, la secretaria de Organización de la formación, Eva García Sempere, ha indicado que van a pedir explicaciones sobre si la base norteamericana en Rota (Cádiz) ha tenido algún papel en el despliegue de esta operación militar, que ha tildado de "nuevo ejemplo" de lo que EEUU entiende como política exterior y que consiste en "extender la guerra" y "asesinar impunemente a quien pueda".