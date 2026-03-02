Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Junta contacta con 176 andaluces atrapados por el conflicto entre Irán e Israel

Así lo ha señalado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, destacando que el Ejecutivo andaluz está coordinando gestiones con turoperadores, agencias de viaje y aerolíneas para facilitar su regreso a casa

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. / Francisco J. Olmo / Europa Press

El Correo

El Correo

SEVILLA

La Junta de Andalucía ha contactado con 176 andaluces que se encontraban de turismo o en tránsito en zonas de tensión y conflicto de la Península Arábica, quedando atrapados tras el estallido del conflicto provocado por el ataque a Irán de Estados Unidos e Israel.

Así lo ha señalado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en su cuenta oficial de la red social 'X', consultada por Europa Press, destacando que el Ejecutivo andaluz está coordinando gestiones con turoperadores, agencias de viaje y aerolíneas para facilitar su regreso a casa.

En concreto, Moreno ha detallado que de Jerusalén ya hay tres grupos en camino de regreso a través de Egipto, Turquía y Jordania, al tiempo que ha asegurado que seguirán acompañándolos y apoyándolos "en todo lo posible hasta que estén de nuevo en Andalucía".

Por último, el presidente ha hecho un llamado a la prudencia, pidiendo "cautela y mucho cuidado" a quienes se han visto atrapados por este conflicto bélico.

