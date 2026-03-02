La Junta gestiona el regreso de dos grupos de peregrinos andaluces en Jerusalén tras la crisis en Irán

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha anunciado que el Gobierno andaluz coordina un operativo junto a agencias de viaje y la Embajada española para repatriar a través de Egipto a dos grupos de peregrinos andaluces, ya “controlados e identificados”, que permanecen en Jerusalén tras verse afectados por el conflicto bélico desencadenado entre Irán, Estados Unidos e Israel.

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Arturo Bernal ha explicado que el Gobierno autonómico sabe de la ubicación de estos andaluces, a los que "hemos pedido que no abandonen sus residencias, los hoteles o viviendas en las que están ahora y que estén en contacto permanente con nosotros, con la embajada y con la compañía aérea".

Impacto del conflicto en el turismo andaluz

Igualmente, ha hecho un llamamiento a los que tengan conocimiento de que tienen a familiares en la zona para que lo comuniquen a las delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía. El consejero de Turismo ha reconocido la "preocupación" del Ejecutivo andaluz por la repercusión que este nuevo conflicto bélico va a tener en el turismo. "El espacio áereo en toda la zona del Golfo Pérsico está cerrado, un espacio que nos conecta a través de aeropuertos con Dubai y otras capitales.

"No es tan fácil en un momento dado cambiar las rutas aéreas. No será un ajuste fácil", ha confirmado Bernal. No obstante, "esta pequeña coyuntura del Golfo Pérsico --como lo ha definido el consejero--, la vamos a superar porque la industria turística andaluza es fuerte".