Conflicto en Irán

La Junta gestiona el regreso de dos grupos de peregrinos andaluces en Jerusalén tras la crisis en Irán

El consejero Arturo Bernal ha confirmado que el Gobierno andaluz está monitorizando la situación de los peregrinos en Jerusalén, a la espera de que puedan regresar a Andalucía

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal. / Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

El Correo

El Correo

Sevilla

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha anunciado que el Gobierno andaluz coordina un operativo junto a agencias de viaje y la Embajada española para repatriar a través de Egipto a dos grupos de peregrinos andaluces, ya “controlados e identificados”, que permanecen en Jerusalén tras verse afectados por el conflicto bélico desencadenado entre Irán, Estados Unidos e Israel.

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Arturo Bernal ha explicado que el Gobierno autonómico sabe de la ubicación de estos andaluces, a los que "hemos pedido que no abandonen sus residencias, los hoteles o viviendas en las que están ahora y que estén en contacto permanente con nosotros, con la embajada y con la compañía aérea".

Impacto del conflicto en el turismo andaluz

Igualmente, ha hecho un llamamiento a los que tengan conocimiento de que tienen a familiares en la zona para que lo comuniquen a las delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía. El consejero de Turismo ha reconocido la "preocupación" del Ejecutivo andaluz por la repercusión que este nuevo conflicto bélico va a tener en el turismo. "El espacio áereo en toda la zona del Golfo Pérsico está cerrado, un espacio que nos conecta a través de aeropuertos con Dubai y otras capitales.

"No es tan fácil en un momento dado cambiar las rutas aéreas. No será un ajuste fácil", ha confirmado Bernal. No obstante, "esta pequeña coyuntura del Golfo Pérsico --como lo ha definido el consejero--, la vamos a superar porque la industria turística andaluza es fuerte".

TEMAS

