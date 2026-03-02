Luz verde al ensanche de la carretera A-378 que une Martín de la Jara con la A-92, una "histórica reivindicación" de la Sierra Sur de Sevilla

La Junta de Andalucía ha licitado por más de 10 millones de euros las obras de ensanche y mejora de la carretera A-378, que une Martín de la Jara con la autovía A-92 a su paso por Osuna, una actuación largamente reclamada por los municipios de la Sierra Sur de Sevilla. El proyecto, que se ejecutará a lo largo de 6,5 kilómetros, con el objetivo de eliminar curvas peligrosas y aumentar la seguridad vial en uno de los tramos con mayor tráfico pesado de la comarca.

La licitación, con un presupuesto de 10.256.138 euros cofinanciados por fondos europeos Feder 2021-2027, se centrará en los puntos kilométricos 7,5 a 11 y 13,5 a 16,4, los más peligrosos del trazado. La actuación contempla ensanchar la calzada de cinco a ocho metros, corregir las curvas más pronunciadas y construir una glorieta en el cruce con la carretera SE-485 en dirección a Aguadulce.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha reivindicado que, con esta licitación, el Gobierno de Juanma Moreno "atiende una demanda histórica de los vecinos de varios municipios de la Sierra Sur, que pedían una conexión segura no sólo con la autovía, sino también con servicios y equipamientos básicos".

Díaz ha subrayado que "desde el principio se ha atendido tanto a los alcaldes como a la plataforma ciudadana". En este sentido, ha destacado el esfuerzo realizado para "retomar un proyecto de hace 15 años que estaba anticuado, obsoleto y sin el trámite ambiental". La carretera A-378, que enlaza Osuna con Martín de la Jara y conecta con las carreteras A-353 y A-406, soporta un 11% de tráfico pesado y constituye una vía esencial para la comunicación de la Sierra Sur.

En qué consistirá la inversión

La principal mejora será un aumento de la anchura de la calzada, que pasará de cinco metros sin arcenes a ocho metros. Además, se corrige la gran mayoría de curvas peligrosas, además de construir una glorieta en el cruce con la carretera provincial SE-485 en dirección a Aguadulce.

El nuevo proyecto mejorará ostensiblemente el estado de la carretera, que en los últimos 14 años sólo se habían ampliado en un tramo de dos kilómetros y se había redactado un proyecto en 2011 para el resto de carretera que no se ejecutó y quedó desactualizado. Durante las obras para la reconstrucción del puente sobre el Arroyo Fuente del Esparto, a la entrada de Martín de la Jara, que resultó dañado por las lluvias de otoño de 2018, se aprovechó para ganar el ancho en un kilómetro más de esta vía.

La carretera A-378 tiene su origen en el enlace de la A-92 en Osuna y finaliza en la intersección con las carreteras autonómicas A-353 y A-406 en Martín de la Jara. Esta carretera, que cuenta con un elevado porcentaje de vehículos pesados (11%), articula la conexión de la Sierra Sur con la autovía.