Matalascañas empieza a ver la luz: acuerdo entre administraciones para dar una solución estructural a la playa y a Doñana

La playa de Matalascañas (Huelva) ve un poco de luz al final de túnel. El ayuntamiento de Almonte, en el marco de la reunión que ha tenido lugar en la Comisión del Entorno de Doñana, ha informado del acuerdo para una solución definitiva que aborde de manera estructural la problemática de la costa de Doñana y de Matalascañas, después del impacto de los temporales en el litoral y en el paseo marítimo.

El alcalde de Almonte, Francico Bella (Ilusiona), ha destacado en la reunión, donde estaban representadas el Ministerio de Transición Ecológica, Junta de Andalucía, ecologistas, asociaciones de consumidores, la Presidencia del Consejo, el equipo de conservación y la Dirección General de Costas, la coincidencia en dos aspectos fundamentales que marcarán el devenir de los próximos meses en este enclave turístico y alrededores.

Labores de limpieza y preparación de la playa para la Semana Santa. / Ayuntamiento de Almonte

Así se abordará el litoral de Matalascañas y Doñana

Tras la reunión de la Comisión, se ha alcanzado un acuerdo con dos puntos fundamentales:

1) Consenso en la necesidad en la puesta en marcha de la obra de emergencia en Matalascañas y que se haga "con la mayor celeridad posible", garantizando "la seguridad de las personas y la protección del entorno".

2) El Ayuntamiento de Almonte han acordado con el resto de administraciones comenzar "de inmediato" a trabajar de forma conjunta en una solución definitiva que aborde de manera estructural la problemática de la costa de Doñana y de Matalascañas.

El consistorio almonteño, de la mano de su alcalde, ha agradecido la actitud constructiva de todas las partes para alcanzar un acuerdo: "Es el momento del trabajo técnico. Cuando las instituciones colaboran, gana Doñana, gana Matalascañas y Almonte".

Preparación para Semana Santa

Paralelo a esto, el Ayuntamiento de Almonte continúa con los trabajos de puesta a punto de la playa de Matalascañas de cara a la Semana Santa, tras las lluvias y temporales que han dejado residuos y acumulaciones de arena junto al paseo marítimo y en los accesos. Las actuaciones incluyen la retirada de la arena desplazada por el viento, el allanamiento de las entradas al litoral, la instalación de pasarelas de madera para facilitar el acceso al arenal y labores intensivas de limpieza y retirada de materiales arrastrados por el temporal.