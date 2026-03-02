Punta Umbría tendrá un nuevo Parque de Aventura y Naturaleza abierto todo el año junto a la zona hotelera

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha sacado a información pública durante 20 días el proyecto del nuevo Parque de Aventura y Naturaleza, un plazo en el que la ciudadanía podrá consultarlo y presentar alegaciones. Una vez finalizado este periodo, se iniciará el proceso de licitación para adjudicar su gestión. El equipamiento se ubicará en Puntaenebral, junto a la zona hotelera del municipio.

El proyecto, impulsado por Iberclor Logística SL, apuesta por la diversificación de la oferta turística local mediante una propuesta centrada en el ocio, el deporte y la naturaleza. Según ha destacado el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, la iniciativa permitirá "atraer a familias, deportistas y centros educativos durante todo el año", reforzando el posicionamiento de Punta Umbría como destino de turismo activo.

Así será el nuevo parque de aventura en Punata Umbría. / Ayuntamiento de Punta Umbría

Instalaciones pensadas para todos los públicos

El parque contará con circuitos de aventura en los árboles, tirolinas y una gran estructura de juegos elevados con distintos niveles de dificultad, además de tres pistas de pádel independientes. Dispondrá también de una zona de descanso y servicios, equipada con mesas tipo picnic y contenedores acondicionados para diferentes usos, entre los que se encuentran una barra de restauración, almacenamiento de equipos y gestión, entre otros elementos que proporcionen confort a los visitantes.

Ubicación del Parque de Aventura. / El Correo

La actuación se desarrollará bajo un modelo de colaboración público-privada que no supondrá gasto para las arcas municipales, al tiempo que favorecerá la dinamización económica y la creación de empleo. El proyecto incorpora medidas de sostenibilidad como anclajes no invasivos para proteger los árboles, iluminación LED de bajo consumo, drenaje eficiente y estructuras de bajo impacto visual, con el objetivo de minimizar la huella ecológica y preservar el entorno natural.