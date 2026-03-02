Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Punta Umbría tendrá un nuevo Parque de Aventura y Naturaleza abierto todo el año junto a la zona hotelera

Según ha destacado el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, la iniciativa permitirá "atraer a familias, deportistas y centros educativos"

El nuevo parque de Aventura y Naturaleza de Punta Umbría.

El nuevo parque de Aventura y Naturaleza de Punta Umbría. / Ayuntamiento de Punata Umbría

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha sacado a información pública durante 20 días el proyecto del nuevo Parque de Aventura y Naturaleza, un plazo en el que la ciudadanía podrá consultarlo y presentar alegaciones. Una vez finalizado este periodo, se iniciará el proceso de licitación para adjudicar su gestión. El equipamiento se ubicará en Puntaenebral, junto a la zona hotelera del municipio.

El proyecto, impulsado por Iberclor Logística SL, apuesta por la diversificación de la oferta turística local mediante una propuesta centrada en el ocio, el deporte y la naturaleza. Según ha destacado el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, la iniciativa permitirá "atraer a familias, deportistas y centros educativos durante todo el año", reforzando el posicionamiento de Punta Umbría como destino de turismo activo.

Instalaciones pensadas para todos los públicos

El parque contará con circuitos de aventura en los árboles, tirolinas y una gran estructura de juegos elevados con distintos niveles de dificultad, además de tres pistas de pádel independientes. Dispondrá también de una zona de descanso y servicios, equipada con mesas tipo picnic y contenedores acondicionados para diferentes usos, entre los que se encuentran una barra de restauración, almacenamiento de equipos y gestión, entre otros elementos que proporcionen confort a los visitantes.

Ubicación del Parque de Aventura.

Ubicación del Parque de Aventura. / El Correo

La actuación se desarrollará bajo un modelo de colaboración público-privada que no supondrá gasto para las arcas municipales, al tiempo que favorecerá la dinamización económica y la creación de empleo. El proyecto incorpora medidas de sostenibilidad como anclajes no invasivos para proteger los árboles, iluminación LED de bajo consumo, drenaje eficiente y estructuras de bajo impacto visual, con el objetivo de minimizar la huella ecológica y preservar el entorno natural.

TEMAS

