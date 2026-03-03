Dos acertantes andaluces rozan el bote de La Primitiva y aspiran a 118 millones este martes

La Primitiva sigue acumulando euros a su bote. Aunque con la combinación ganadora de este lunes, 2 de marzo, tres afortunados han rascado más de 350.000 euros cada uno, para este martes aún están en juego 118 millones de euros, el mayor bote acumulado en la historia de La Primitiva.

De esos tres afortunados, dos son de Andalucía. Concretamente, este lunes hubo dos acertantes de Primera Categoría (seis aciertos), uno en Jaén capital y otro en la localidad malagueña de Ronda, que se embolsaron 356.581,11 euros cada uno, acercándose por muy poco al bote millonario que acumula ya el sorteo. El tercer afortunado podrá cobrar su premio en Mieres, Asturias.

Por apenas un número, el reintegro, estas personas no alcanzaron la categoría especial y por lo tanto, el bote de 117 millones que estaba en juego este lunes. Para este martes, la cifra sigue aumentando y son ya 118 los millones que pueden recaer en el acertante que posea los seis números de la combinación ganadora más el reintegro.

Los botes más altos repartidos por La Primitiva

Hay que remontarse casi 11 años atrás para recordar un bote con tanto volumen. Según el portal especializado en sorteos La Guinda, el mayor bote de La Primitiva se otorgó el 15 de octubre de 2015. En aquella ocasión y gracias a una apuesta automática que le costó 8 euros, un único acertante de la Categoría Especial (6 aciertos más el reintegro) y de Primera Categoría (6 aciertos) ganó más de 101 millones de euros (101.724.559,10 euros) en Barcelona.

Tras ese bote histórico, la siguiente mayor recaudación repartida por La Primitiva fue el 22 de agosto de 2024, en Las Palmas, donde un único acertante se llevó 88 millones de euros.

El bote más cercano se repartió el 15 de febrero de 2025, a un único acertante de la localidad leridana de Tremp. En aquella ocasión, la combinación ganadora se llevó 57 millones de euros.

La suerte se acerca a Andalucía

El hecho de que dos acertantes andaluces hayan tocado con las yemas de los dedos este gran bote, hacer recordar cuando el 3 de agosto de 2013, la Primitiva hizo millonario a un sevillano. Concretamente, este acertante de la máxima categoría validó un billete por valor de 67 millones de euros en una administración de la avenida Pedro Romero, en Sevilla capital.

También está el Euromillones

La Primitiva no es el único sorteo de Loterías y Apuestas del Estado que pone en juego este martes un bote millonarios. Aunque no es el mayor acumulado de su historia, el sorteo de Euromillones también busca repartir este martes 178 millones de euros, una cantidad bastante generosa que puede caer en los nueve países europeos donde estás a la venta sus boletos. Está claro que la suerte está echada... ¿Caerá alguno de estos botes millonarios en Andalucía?