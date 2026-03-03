Andalucía rompe la tendencia nacional: la comunidad con más desempleo logra la mayor bajada en febrero y resiste el impacto de las borrascas

Febrero es tradicionalmente un mes de subida del desempleo a nivel nacional. Este año, además, ha sido un periodo marcado por los efectos de las borrascas y por los graves problemas ferroviarios que han tenido impacto sobre el turismo, el comercio o el campo. A nivel nacional, esto ha provocado un aumento del paro en relación con el mes de enero y ha ralentizado el ritmo de descenso progresivo que se ha situado en un 5,71% a nivel interanual.

Pese a este escenario, y a los graves efectos en Andalucía de los problemas ferroviarios y las borrascas, Andalucía ha conseguido liderar la caída de desempleo a nivel nacional. Concretamente, ha cerrado febrero con 2.629 desempleados menos que en el mes de enero (una caída del 0,44%) y con un descenso interanual de 56.000 (un 8,69%). Esto supone una de las mejores cifras a nivel nacional.

De hecho, el sector servicios ha sostenido este dato con una reducción del desempleo de más de 2.371 personas respecto al mes anterior. Le sigue la construcción con casi un millar de desempleados menos, la agricultura con 363 y la industria con 282.

En cuanto al volumen de contratos firmados este mes la clasificación la encabeza el sector servicios con 128.548, seguido de la agricultura donde se han realizado 83.352. Le siguen la construcción con 19.452 y la industria con 14.195 en total.

Si se analiza la evolución respecto al mes de enero, la caída en Andalucía es la mayor en términos absolutos y una de las mejores en términos relativos sólo superada por las Islas Baleares, País Vasco, Asturias y Canarias. En el otro lado comunidades como Madrid o Cataluña que han visto cómo sus datos empeoraban. En relación con el año pasado, el descenso andaluz del 8,69% sólo lo mejoran Extremadura con un 9,13% y la ciudad autónoma de Melilla.

En cuanto al volumen de contratos, Andalucía cerró el mes de febrero con 245.547 contratos, una cuarta parte de los formalizados a nivel nacional, y una cifra muy superior a la registrada en el resto de comunidades. El segundo puesto lo ocupa Cataluña con 187.134. De estos contratos, un 40%, 105.319 han sido indefinidos, la cifra más alta a nivel nacional.

El desempleo por provincias: Cádiz y Sevilla lideran el desecenso

Por provincias, Cádiz lidera la caída con un descenso de 889 personas seguido de Málaga con 495 personas menos y Sevilla con una reducción de 314. Aunque es esta última provincia la que en términos interanuales consigue un mejor resultado con un descenso de 12.326 personas.

La cifra total de personas inscritas como demandantes en la provincia de Sevilla se sitúa en 144.076, lo que supone una reducción del 7,88 % respecto a febrero de 2025, con 12.326 personas menos en situación de desempleo.

La mayor caída interanual se produce en la agricultura y pesca, con un descenso del 13,57 %, seguida del colectivo sin actividad anterior, que se reduce un 10,84 %. También se registran descensos en la industria (-7,17 %), la construcción (-6,54 %) y los servicios (-7,25 %), sector que concentra el mayor volumen de empleo en la provincia.

La consejera de Empleo celebra los datos

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha celebrado los datos del mes de febrero en Andalucía: "Es el mejor resultado de todo el país. Invierte la tendencia nacional. Mientras que en España el paro se incrementa en 3.584 personas, en Andalucía se reduce en 2.629".

La consejera ha incidido en que Andalucía ha sido "una de las únicas seis regiones con caída del desempleo en febrero" y ha remarcado que el descenso registrado en la comunidad "supera en más del doble al conseguido por la segunda región con mayor descenso, el País Vasco".