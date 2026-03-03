Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Susana Díaz se ofrece a ayudar a María Jesús Montero en la campaña: "Siempre que me llame el partido allí estaré"

La expresidenta andaluza afirma que no se le permitió implicarse en 2022 con la candidatura de Juan Espadas

María Jesús Montero con Susana Díaz

María Jesús Montero con Susana Díaz / JESUS PRIETO - EUROPA PRESS / Europa Press

El Correo

El Correo

SEVILLA

Andalucía se aproxima a la convocatoria de elecciones prevista para el próximo mes de junio. Las encuestas describen un escenario de pérdida de la mayoría absoluta de Juanma Moreno, de caída del PSOE y de auge de Vox. Ante esta situación, la ex secretaria general y ex presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha expresado su disposición a participar activamente en la campaña de María Jesús Montero, circunstancia que no se produjo en 2022.

"Cuando se me pide ayuda, estaré, porque soy leal al PSOE por encima del dirigente o la dirigente que en cada momento" esté al frente, ha apuntado la ex líder socialista durante una de sus colaboraciones en el programa Espejo Público de Antena 3.

Susana Díaz ha aprovechado, además, para señalar a Juan Espadas, a quien se enfrentó en unas primarias en las que resultó derrrotada y que posteriormente, en diciembre de 2025, fue forzado a dar un paso al lado para dejar el sitio a María Jesús Montero: -"En 2022 ni siquiera se me dejó participar en la campaña en Andalucía porque allí había una herida muy complicada con la dirección".

Normalidad el 28 de febrero

Susana Díaz explicó su protagonismo en el acto del 28 F dentro de la normalidad institucional: "Paso de estar liquidada y quemada a que me manoseen y me utilicen cuando creen que de esa manera pueden hacer daño a mi partido".

Al comentario de que pudo haber "eclipsado" a María Jesús Montero con su asistencia a dicho acto en el Parlamento, al que también acudió la actual secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, Susana Díaz ha respondido que esa es "una maldad que se hace queriendo, para intentar separarnos entre socialistas buenos y socialistas menos buenos".

