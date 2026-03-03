Astronauta por un día: la Agencia Espacial Española ofrece una experiencia única a estudiantes andaluces

Vivir la experiencia de un astronauta, pero sin abandonar la atmósfera terrestre. Así es la propuesta que realiza la Agencia Espacial Española (AEE), cuya sede está en Sevilla, a un máximo de 30 estudiantes de Bachillerato y Grados STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), bajo el título de Astronauta Por Un Día. La experiencia tendrá lugar los días 5 y 6 de mayo en la Base Aérea de San Javier en Murcia con el objetivo de despertar vocaciones científicas en los más jóvenes. Una convocatoria a la que también están llamados los estudiantes andaluces.

Poder participar en un vuelo parabólico es el hito más importante de esta "misión espacial" que prepara la AEE para los más jóvenes. Los estudiantes seleccionados formarán parte de un vuelo parabólico a bordo del Airbus A310 ZERO-G, la aeronave de referencia que utiliza la Agencia Espacial Europea (ESA) para el entrenamiento de los astronautas profesionales. La actividad tendrá lugar el 6 de mayo en San Javier, aunque estará acompañada de dos jornadas de formación especializada.

Dentro de este vuelo parabólico, habrá una simulación de varios periodos de falta de gravedad, de entre 20 y 25 segundos cada uno, llegando a experimentar la ausencia total de peso. Mientras flotan, los alumnos ejecutarán protocolos de orientación espacial y pequeños experimentos para observar de manera directa los efectos físicos de la microgravedad.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

La propuesta que realiza la Agencia Espacial Española (AEE) está abierta a un total de 30 estudiantes de entre 16 y 22 años matriculados en centros del sistema educativo español durante el curso 2025-2026. En concreto, se recogen 25 plazas para alumnos de primero y segundo de Bachillerato, así como otras cinco plazas para estudiantes universitarios de los Grados relativos a las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

Aquellas personas que cumplan estas condiciones y estén interesadas en formar parte de la experiencia, podrán presentar sus solicitudes desde este martes hasta el próximo 16 de marzo inclusive a través del siguiente enlace. En el caso de personas menores de edad, deberán contar además con autorización expresa y consentimiento informado de sus padres, madres, tutores o representantes legales.

Así será el proceso de selección

La Agencia ha diseñado un procedimiento de selección estructurado en cuatro fases sucesivas y eliminatorias para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a esta experiencia.

Fase académica: evaluación inicial basada en la nota media del expediente académico del curso anterior. Evaluación de la motivación: los aspirantes expondrán su interés por el ámbito espacial y su capacidad comunicativa en un vídeo que, posteriormente, será evaluado. Certificación médica: reconocimiento obligatorio en el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial (CIMA), en Madrid, para verificar las condiciones de salud necesarias para desarrollar la actividad.

La adjudicación final de las plazas estará supeditada a la idoneidad de las candidaturas. Es decir, si no se cubren todos los perfiles requeridos o no se alcanza el nivel de participación previsto, parte de estas plazas podrían quedar vacantes.

En 10 años harán falta 200.000 ingenieros más para la industria aeroespacial

Tras participar en este programa, los estudiantes serán nombrados Embajadores y Embajadoras de la Agencia Espacial Española. El reconocimiento conlleva el compromiso de participar, durante un año, en actividades de divulgación científica para inspirar a otras personas jóvenes. La iniciativa se enmarca dentro de la apuesta de la institución para impulsar el talento joven y acercar el espacio a la sociedad.

El sector espacial español se ha expandido con fuerza, con un crecimiento del 24% de la industria aeroespacial desde 2012, lo que ha disparado la necesidad de talento especializado, de hecho, se calcula que en la próxima década se necesitarán unos 200.000 ingenieros más en España. Sin embargo, existe un déficit de perfiles STEM, ya que la demanda supera ampliamente a la oferta y muchos profesionales optan por salir al extranjero o dedicarse a otros sectores más consolidados.