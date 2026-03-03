La lluvia y el granizo golpearán a cinco provincias andaluzas el miércoles: así avanza la borrasca Regina

La borrasca Regina, situada en el Golfo de Cádiz, descargará todo su potencial este miércoles en Andalucía, con cinco provincias con avisos de Aemet tras la última actualización, todos por lluvias y tormentas, algunas además por viento, temporal marítimo y posibilidad de granizo. Las provincias afectadas son Almería Cádiz, Granada, Jaén y Málaga, pero podrían añadirse más en las próximas horas.

Se esperan en Andalucía cielos muy nubosos acompañados de lluvias, que serán generalizadas en todas las provincias a diferentes horas, con probabilidad de ser localmente fuertes e ir acompañados de tormentas en la mitad oriental, área del Estrecho y en la vertiente mediterránea. Habrá polvo en suspensión, pudiendo producirse lluvia de barro. Los vientos serán flojos variables, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes del noreste en el extremo oriental durante la primera mitad del día.

Cinco provincias andaluzas con avisos por lluvias y tormentas

Este miércoles 4 de marzo, la borrasca Regina mantiene a Andalucía bajo avisos de Aemet: Almería, Cádiz, Granada, Jaén y Málaga.

Previsión a las 09.00, 15.00 y 22.00 horas. / Aemet

En Almería se activará el aviso naranja por rachas muy fuertes de viento y temporal marítimo. En el Poniente y Almería capital, el viento puede alcanzar 90 km/h entre las 00.00 y las 03.00 horas, mientras que el episodio de costeros (viento del este y nordeste de 50 a 70 km/h y olas de 3 metros) se prolonga durante la madrugada, desde las 00.00 hasta las 04.00 horas, tanto en esa zona como en el Levante almeriense.

Más allá del litoral, el interior almeriense suma aviso amarillo por lluvias y tormentas en el Valle del Almanzora y Los Vélez, desde las 12.00 hasta las 21.00 horas, con una previsión de hasta 15 litros en una hora y posible granizo. También continúa en el Levante almeriense el aviso amarillo por viento, desde las 00.00 hasta las 06.00 horas, con rachas que pueden llegar a 70 km/h.

El frente deja además avisos amarillos por precipitaciones y tormentas en otros puntos de la comunidad. En Cádiz, el Estrecho estará en aviso hasta las 12.00 horas, con acumulados de 15 litros en una hora y hasta 40 litros en 12 horas, además de tormentas con posible granizo. En Granada, las lluvias y tormentas afectarán a la Costa granadina entre las 08.00 y las 18.00, y al interior (Guadix y Baza y Nevada y Alpujarras) entre las 12.00 y las 21.00, mientras que el temporal costero en la costa granadina se mantiene hasta las 04.00 con olas de 3 metros. En Jaén ( Morena y Condado y Cazorla y Segura) el aviso por lluvias y tormentas se extiende desde las 12.00 hasta las 00.00, y en Málaga ( Sol y Guadalhorce y Axarquía) desde las 08.00 hasta las 18.00, en ambos casos con el mismo umbral de 15 litros en una hora y riesgo de granizo.

Aemet avisa de lo que nos espera hasta el domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido una nota informativa en la que advierte de que la borrasca Regina dejará en España precipitaciones y tormentas intensas en el sur y el este peninsular hasta el domingo 8 de marzo, con posibilidad de inundaciones locales, rachas fuertes de viento que pueden provocar caída de objetos y condiciones peligrosas para la circulación por el granizo. El organismo también alerta de la presencia de polvo en suspensión, lo que podría derivar en episodios de lluvia de barro, mientras que en Canarias se prevén rachas muy fuertes, temporal marítimo, lluvias intensas y persistentes y nevadas en las cumbres hasta el miércoles.