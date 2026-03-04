Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aemet avisa: una DANA podría llegar a Andalucía tras Regina y habrá un claro desplome de temperaturas en un día

La perspectiva meteorológica para el resto de semana en Andalucía es de inestabilidad y lluvias, con un día en concreto que caerán a plomo las temperaturas

Previsión el sábado en España y Andalucía, con el posible descuelgue de una DANA.

Previsión el sábado en España y Andalucía, con el posible descuelgue de una DANA. / Aemet - ECMWF

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

La borrasca Regina dejará lluvias con tormentas en Andalucía en los próximos días en general, además de rachas fuertes de viento, dependiendo de las zonas. A destacar un descenso brusco de las temperaturas el viernes y la llegada de una DANA el sábado cuando desaparezca Regina, con incertidumbre todavía sobre su trayectoria. Una inestabilidad, que traerá lluvias fuertes en el área mediterránea y sur de Andalucía, informa Rubén del Campo, portavoz de Aemet.

Lluvias hasta el domingo, dispersas

Andalucía afronta un tramo de tiempo inestable hasta el domingo, con cielos nubosos o muy nubosos y precipitaciones en general débiles a moderadas: el jueves las lluvias serán ocasionales y menos probables en el litoral mediterráneo, con brumas y nubes bajas matinales; el viernes llega el episodio más frío, con chubascos y cota de nieve en 1.200–1.400 m, además de rachas fuertes en el Estrecho y el litoral mediterráneo oriental; el sábado se mantendrán las precipitaciones, más intensas en el litoral mediterráneo occidental, y el domingo quedarán en lluvias débiles ocasionales, con tendencia a subir las máximas.

Bajada clara de temperaturas el viernes

En temperaturas, el jueves se moverán entre 5 y 13 ºC de mínima y 15 a 19 ºC de máxima según capitales: Almería 11/18, Cádiz 13/17, Córdoba 7/16, Granada 5/16, Huelva 11/19, Jaén 9/15, Málaga 10/17 y Sevilla 11/19. El viernes se nota el descenso generalizado, con un rango de 4 a 11 ºC en mínimas y 13 a 16 ºC en máximas: Almería 9/16, Cádiz 11/15, Córdoba 7/14, Granada 4/13, Huelva 8/14, Jaén 8/13, Málaga 10/14 y Sevilla 9/16.

El sábado seguirá el ambiente fresco, con mínimas de 4 a 12 ºC y máximas de 14 a 16 ºC (subiendo algo en la vertiente atlántica): Almería 8/15, Cádiz 12/16, Córdoba 8/15, Granada 4/14, Huelva 8/16, Jaén 8/14, Málaga 10/15 y Sevilla 7/17. El domingo se recuperan las máximas, con mínimas de 5 a 13 ºC y máximas de 15 a 20 ºC: Almería 10/17, Cádiz 13/17, Córdoba 7/17, Granada 5/15, Huelva 9/18, Jaén 9/15, Málaga 10/17 y Sevilla 9/20.

TEMAS

