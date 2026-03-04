Andalucía sigue creciendo en su apuesta por la energía renovable: 2.900 millones de euros de inversión y 8.600 empleos

Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, ha asegurado este miércoles que "Andalucía ha alcanzado los 17.360 MW [renovables] al cierre de 2025", lo que la convierte en "la segunda en el ránking nacional en potencia renovable instalada". Se trata de un nuevo récord conseguido al sumar en el último año 2.888 nuevos megavatios renovables a su parque de generación eléctrica, que han movilizado una inversión de 2.900 millones de euros con más de 8.600 empleos asociados a la construcción de estas instalaciones, según la Consejería.

Esto significa que Andalucía ha incrementado en el último año un 20% su parque generador de energía eléctrica renovable. "El 70,3% de la capacidad total de la que dispone Andalucía para generar energía eléctrica es renovable”, ha detallado el consejero. Jorge Paradela, citando datos de la Red Eléctrica publicados en febrero, ha señalado que "Andalucía es la región que más potencia renovable ha aportado al conjunto de España en los últimos tres años, de enero de 2023 a diciembre de 2025, con el 24% del total instalado en ese periodo".

La tecnología solar fotovoltaica ha centrado la mayor parte de este crecimiento, que ha batido su récord histórico al instalar 2.842 nuevos megavatios en el último año. Según la consejería, Andalucía cuenta así con 11.696 MW fotovoltaicos en funcionamiento, el 67,4% de la capacidad total renovable de la región. De estos megavatios, el 16,4% (esto es, 1.922 MW) corresponden a autoconsumo, con más de 197.800 instalaciones.

En cuanto a otras energías renovables, cabe destacar que en 2025 se instalaron en la provincia de Cádiz dos parques eólicos con una capacidad de generación de 37,2 MW y se han repotenciado cinco parques en esta provincia, sumando 6,2 MW a la potencia existente. También se han puesto en marcha dos plantas de biogás y ampliaciones de potencia que suman 3,6 MW, han señalado desde la Consejería.

Según los datos de la Agencia Andaluza de la Energía, la solar (fotovoltaica y termosolar) representa el 73,1% del mix renovable, con 12.693 MW. Le sigue la eólica que, con 3.712 MW, supone el 21,4%. Las centrales hidráulicas ocupan el tercer lugar con 640 MW (3,7%), mientras que el 1,8% restante procede de plantas de generación eléctrica con biomasa y biogás, con una potencia agregada de 311 MW, a los que se suman 4,5 MW de la tecnología oceanotérmica. Cabe recordar que Andalucía también cuenta con 571 MW de potencia de almacenamiento, repartida en 570 MW en centrales de bombeo y 0,6 MW de baterías.

"Nuevas tecnologías" con "grandes oportunidades de empleo"

El consejero Jorge Paradela ha señalado que la Junta de Andalucía apuesta "por nuevas tecnologías limpias que traen aparejadas grandes oportunidades de inversión y empleo". "En esta legislatura hemos promovido dos grandes acuerdos de colaboración público-privada en torno al biogás y el hidrógeno verde en Andalucía, dado el enorme potencial que nuestra región reúne en torno a estos vectores", ha insistido.

Paradela ha explicado que, "este pasado lunes, Moeve anunciaba el pistolazo de salida definitivo del Valle Andaluz del Hidrógeno, uno de los más ambiciosos proyectos de hidrógeno verde de Europa, al aprobar su consejo de administración la decisión firme de inversión para su primera fase: el denominado Proyecto Onuba, con más de 1.000 M€ para construir en Palos de la Frontera (Huelva) un electrolizador de 300 MW junto a nueva generación renovable". Para el consejero es "una gran noticia" de la que "nos sentimos muy orgullosos y a la que desde la Junta hemos contribuido respaldando este proyecto".

Asimismo, desde su cartera han puesto en valor que en 2025 se pusiera en servicio la primera planta en Andalucía de inyección directa de biometano a la red de gasoductos, en Palos de la Frontera (Huelva). Es una planta que convierte los residuos industriales líquidos en biometano renovable de alta calidad trasformando en recurso energético lo que antes era un desecho.