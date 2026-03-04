Araceli Haya, madre de una joven sevillana atrapada en Qatar por la guerra en Irán: "Escucha los misiles desde el hotel"

Un grupo de jóvenes españolas se encuentra retenido en Doha, Qatar, sin poder regresar a casa tras el estallido del conflicto bélico en Oriente Próximo. Entre ellas se encuentra Araceli Caso, una sevillana que viajó a la capital catarí para celebrar la superación del examen Médico Interno Residente (MIR), cuya madre, también llamada Araceli Haya, ha relatado para el Correo de Andalucía la angustiante situación que viven.

El grupo de jóvenes, entre las que hay también una almeriense, tenía previsto salir de Doha el pasado día 28 con destino a Madrid, con escala en Irán. Sin embargo, el penúltimo vuelo tuvo que dar media vuelta en el aire antes de alcanzar territorio iraní al iniciarse los ataques con misiles. Desde entonces, las jóvenes permanecen varadas en un hotel en Doha sin fecha confirmada de regreso.

"Desde el aeropuerto me decía mi hija que se escuchaban los misiles, y muchos de ellos podían verlos. Esa noche se quedaron en el aeropuerto hasta que de madrugada las desalojaron y la aerolínea les facilitó un hotel cercano", explica la madre de la joven médica.

Misiles desde el hotel

La situación no ha mejorado con el paso de los días. Según la madre de la estudiante, "la situación está siendo para ellas muy complicada, ya que se escuchan desde el propio hotel los misiles y tienen miedo de lo que pueda ocurrir". El principal problema operativo es que Qatar Airways, la compañía con la que viajan, necesita cruzar el espacio aéreo iraní para operar los vuelos de vuelta, algo que en este momento resulta inviable.

Las afectadas han intentado buscar ayuda diplomática sin éxito. Desde la embajada española, la única respuesta que han recibido ha sido que mantengan la calma, que estén tranquilas y que eviten salir del complejo hotelero: "Han contactado diariamente con la embajada española pero no tenemos una respuesta de cuándo puedan volver a casa".

A pesar de la incertidumbre, la madre de la joven estudiante no pierde la esperanza de que su hija y el resto del grupo puedan regresar pronto a España. Los gastos del alojamiento corren por cuenta de Qatar Airways, pero ninguna comodidad logra calmar la angustia de unas familias que esperan noticias desde miles de kilómetros de distancia. "Como madre estoy desesperada de no saber cuándo mi hija va a poder volver a casa".

Ayudas desde la Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía estima que hay unos 300 andaluces afectados por el cierre del espacio aéreo en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada el pasado sábado por parte de Estados Unidos e Israel a Irán. Con ellos se han realizado contactos a través de la Consejería de Turismo.

Según han apuntado fuentes de la Consejería de Turismo y Andalucía a Europa Press, el Gobierno andaluz "mantiene activo un dispositivo de seguimiento, acompañamiento y asesoramiento dirigido a los andaluces que se encontraban por turismo o en tránsito en las zonas afectadas por la tensión y el conflicto".