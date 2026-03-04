Atlantic Copper apuesta por una "Europa fuerte" para contrarrestar a Estados Unidos y China en pleno conflicto en Oriente Próximo

El cobre juega un papel clave para la transición y la soberanía energética en Europa. Es fundamental para llevar a cabo proyectos como el vehículo eléctrico, el desarrollo de las energías limpias o el impulso de los centros de datos.

En este contexto, Atlantic Copper -que lleva 56 años operando en Huelva y es propiedad al 100% de la multinacional estadounidense Freeport-McMoRan- se sitúa como el mayor productor de cobre y ácido sulfúrico en España, en un mercado "que está en auge", como ha señalado Macarena Gutiérrez, consejera delegada de la compañía, durante la presentación de resultados de 2025.

Afectación de la guerra en Oriente Próximo

En este sentido, ha subrayado la importancia de posicionarse en un mercado de en el que China consume más de un tercio de la producción mundial (20 millones de toneladas de 35 en todo el mundo). "Nos encontramos con gran mercado del cobre en crecimiento pero con el reto de competir con el gigante que es China", ha indicado.

En cuanto al conflicto armado en Oriente Próximo, Gutiérrez ha indicado que no cree que "le afecte mucho a la compañía", aunque ha defendido que "hay que hacer una Europa fuerte, porque ahí es donde vamos a poder contrarrestar los dos grandes poderes que suponen EEUU y China".

Resultados de 2025

En lo que se refiere a los resultados del ejercicio 2025, la compañía registró una facturación anual de 2.807 millones de euros, apenas 18 millones más que en 2024, una cifra que es reflejo de una caída en las ventas que se ha visto compensada por el aumento del precio en los mercados. Por su parte, el balance operativo se situó en los 34 millones de euros.

La actividad principal de la compañía continuó siendo la venta de cobre refinado en forma de cátodos. A esta línea se añadieron los ingresos procedentes de metales preciosos como el oro y la plata, comercializados en forma de lodos electrolíticos, del ácido sulfúrico y del silicato de hierro.

En cuanto a la producción, el Complejo Metalúrgico de Huelva procesó más de 947.000 toneladas de concentrado metálico de cobre, obteniendo 250.000 toneladas de cátodos de alta pureza, más de 910.000 toneladas métricas de ácido sulfúrico y 88 toneladas de lodos electrolíticos ricos en metales preciosos.

Las ventas de Atlantic Copper están diversificadas, y más de la mitad (el 54%) se concentran en el exterior. Los países mediterráneos representaron el 36% de los clientes, mientras que Asia (fundamentalmente, Japón y Corea) coparon el 12% de la facturación de la compañía ubicada en Huelva.

CirCular, operativo en el segundo trimestre de 2026

Hace apenas un año, la Comisión Europea dio a conocer la lista de los 47 primeros proyectos incluidos en la Ley de Materias Primas Estratégicas, entre ellos siete en territorio español, que incluía el proyecto CirCular de Atlantic Copper, "la principal apuesta estratégica de la compañía", ha afirmado Gutiérrez.

Se trata de una planta "altamente eficiente" con capacidad para tratar unas 60.000 toneladas al año de fracciones metálicas no férreas provenientes de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso (RAEE), los cuales ya han sido pretratados por gestores autorizados -esto es, ya están despiezados-.

Estará plenamente operativa, según ha destacado González, en el tercer trimestre de este año y, el próximo ejercicio, podría suponer entre el 20% y el 30% de la facturación global de la compañía.

Este proyecto, declarado de Interés Estratégico por la Junta de Andalucía, permitirá recuperar materiales como el cobre, oro, plata, platino o paladio.