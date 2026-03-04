El Gobierno de Juanma Moreno elude posicionarse sobre el uso de las bases de Rota y Morón: “Hay que cumplir los acuerdos pero también actuar con lealtad”

La mayor crisis diplomática entre Estados Unidos y España de la era Trump ha tenido como detonante el uso de las dos bases militares ubicadas en territorio andaluz, Rota y Morón. En plena ofensiva contra Irán, el Gobierno central dio un portazo a la administración estadounidense de forma que los aviones cisterna se acabaron desplazando a otros puntos europeos.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido que el uso de las bases para esta ofensiva en Irán supone un incumplimiento de los acuerdos entre ambos países y ha enarbolado la bandera del ‘No a la guerra’ que acabó derrotando a José María Aznar. En respuesta, Donald Trump ha tachado al Ejecutivo español como “un aliado terrible”. El PP de Alberto Núñez Feijóo se ha posicionado públicamente más cerca de esta segunda posición criticando lo que consideran un “aislamiento internacional” español que pone en riesgo la seguridad.

El Gobierno de Juanma Moreno, que se enfrenta en apenas unos meses a las elecciones autonómicas, ha optado ante esta compleja crisis por ponerse de perfil y evitar cualquier posicionamiento claro al respecto. Ni a favor del uso de las bases y la colaboración con Estados Unidos como defiende la dirección de Génova ni en contra de cualquier apoyo a esta intervención militar como defiende Pedro Sánchez.

“La competencia de la política exterior no es de este gobierno, es del Gobierno de España. Pero España no es un ente aislado, lo normal es que esté alineada con nuestros socios. Pedimos al Gobierno que actúe con prudencia, responsabilidad, diplomacia y que evite riesgos económicos porque no podemos estar aislados. Nos preocupan nuestras empresas, nuestros productos y la seguridad de los ciudadanos”, explicó la portavoz del Gobierno, Carolina España, quien subrayó que “es un momento delicado y las decisiones tienen que ser pensadas y meditadas”.

“España forma parte de las organizaciones internas y mantiene acuerdos. Tenemos que cumplir con los acuerdos pero también tenemos que actuar con lealtad con los socios. Es una situación muy delicada. No se puede ir contra la seguridad. Pero lo que está claro es que habrá que tener en cuenta cómo va a afectar al empleo, los trabajadores. Nos preocupa y nos ocupa”, puntualizó.

Carolina España subrayó que Andalucía “está con la legalidad” y que en cualquier caso pese al conflicto que se ha abierto no hay encima de la mesa en estos momentos ninguna opción que suponga el cierre de las dos bases, como sí reclaman las formaciones de la izquierda andaluza.

¿Qué dice el tratado de uso de las bases?

El artículo 2 del tratado negociado en 1989 establece que “España concede a los Estados Unidos autorizaciones de uso en el territorio, mar territorial y espacio aéreo español para objetivos dentro del ámbito bilateral o multilateral del convenio”.

Esto supone, básicamente, operaciones comunes en el marco de la OTAN o que cuenten con el respaldo de las Naciones Unidades.

Añade el convenio que en caso de cualquier otro supuesto no previsto en esta relación multilateral, como es el caso de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán “se exigirá la autorización previa del Gobierno español”.