Heridos dos guardias civiles tras quedar a la deriva cuando perseguían narcolanchas frente al Cabo de Gata

Dos agentes de la Guardia Civil han resultado heridos este miércoles tras quedar a la deriva la patrullera Río Jiloca en la que navegaban junto a otros tres tripulantes frente a Cabo de Gata, cuando acudían a interceptar narcolanchas que se refugiaban del temporal en la zona.

El incidente se ha producido alrededor de las 13.00 horas, a unas 2,5 millas al sur de la costa, en medio de condiciones marítimas muy adversas, con viento de fuerza 7 y olas de varios metros.

Según las primeras informaciones, la patrullera sufrió un fuerte golpe de mar por la popa, que provocó graves daños en los cristales y en el sistema eléctrico, dejando la embarcación sin motor y con vías de agua, lo que la dejó a la deriva.

Operativo de rescate

Tras recibir el aviso de auxilio, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Almería activó un operativo de emergencia en el que participaron el helicóptero Helimer 221 y la embarcación Salvamar Carina.

Finalmente, los cinco tripulantes fueron rescatados por el patrullero Serviola (P-71) de la Armada, que se encontraba en las proximidades, y trasladados hasta el Puerto de Almería.

Una vez en puerto, los agentes fueron desembarcados mediante la embarcación auxiliar del buque María Zambrano, mientras que la Salvamar Carina se encargó de remolcar la patrullera accidentada hasta el atraque de la Guardia Civil.

Lesiones leves en los agentes

Como consecuencia del incidente, dos guardias civiles resultaron heridos. Uno de ellos sufrió cortes en un brazo que requirieron puntos de sutura, mientras que el otro padece un esguince de tobillo.

Ambos fueron atendidos a su llegada al puerto, aunque no fue necesario su traslado en ambulancia.

Denuncian medios "obsoletos" en la lucha contra el narcotráfico

Tras el suceso, el secretario provincial de Jucil en Almería, Rafael Maldonado, ha denunciado el "abandono institucional" en la dotación de medios marítimos para combatir el narcotráfico.

Según ha señalado, la patrullera accidentada es una embarcación antigua que apenas alcanza los 40 nudos de velocidad máxima en condiciones favorables, lo que, a su juicio, evidencia que los agentes trabajan con medios "obsoletos".

Maldonado también ha cuestionado que la embarcación saliera a navegar con avisos meteorológicos activos y fuerte temporal, al considerar que "en un día como hoy no deberían haber salido".

El representante sindical sostiene que las actuales patrulleras no están preparadas ni para la lucha contra las narcolanchas ni para soportar temporales, lo que, según advierte, pone en riesgo la seguridad de los agentes.