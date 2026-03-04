Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigan el hallazgo del cadáver de un varón en una planta de reciclaje de Jerez

Tras el aviso al 091, la Policía Nacional inició el protocolo judicial por el hallazgo de un cadáver en la planta de reciclaje de Las Calandrias, sin que conste denuncia por desaparición

Imagen de archivo de vehículos policiales

Imagen de archivo de vehículos policiales / POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional investiga el hallazgo del cadáver de un varón de mediana edad y de origen africano en la planta de reciclaje del complejo de Las Calandrias, en la zona de El Portal, en Jerez de la Frontera, tras recibirse un aviso en el 091 que alertaba de la posible aparición de un cuerpo sin vida entre residuos.

Los hechos se han dado a conocer alrededor de las 09:50 horas de este miércoles 4 de marzo, cuando se ha recibido un aviso en el 091 alertando de la posible aparición de un cuerpo sin vida entre restos de basura durante las labores de retirada de residuos con maquinaria pesada en la planta, ha informado la Policía en un comunicado.

Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones policiales, que han confirmado el hallazgo del cadáver y han comenzado el correspondiente protocolo judicial, haciéndose cargo de la investigación agentes de la Policía Nacional.

Policía Científica y de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) continúan con las diligencias de investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, señalándose que en estos momentos no consta denuncia por desaparición relacionada con los hechos.

La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones en las próximas horas.

