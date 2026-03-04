Juanma Moreno carga desde Bruselas contra la política exterior española en plena crisis con EEUU: "España está aislada"

El mayor conflicto diplomático entre España y Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha estallado en plena celebración del Comité Europeo de Regiones, máximo órgano de representación de las regiones que co preside Juanma Moreno. El presidente andaluz había fijado en su agenda esta cita para reivindicar en Bruselas la activación de los fondos de emergencia y de crisis agraria para afrontar los daños provocados por el temporal y para reclamar que no se apliquen recortes en la PAC o los fondos de cohesión europeos. Pero un día antes Donald Trump amenazó con cerrar cualquier relación comercial con España y el presidente Pedro Sánchez le respondió recuperando el 'No a la guerra'.

El Gobierno andaluz elude de momento posicionarse sobre el uso de las bases de Rota y Morón, el punto más conflicto de las relaciones con Estados Unidos. Pero desde Bruselas incidió en trasladar su malestar y "preocupación" por las consecuencias de esta crisis diplomática con uno de los mayores socios comerciales de Andalucía al que se vendieron sólo en 2025 productos valorados en más de 2.600 millones de euros.

"Observamos con preocupación que España está aislada de los grandes países de Europa. Y eso es muy preocupante", advirtió el presidente andaluz quien incidió en que se suceden los conflictos con distintos países e hizo un llamamiento a que "se diferencie al gobierno de los españoles, que pueden ser los grandes perjudicados".

Juanma Moreno subrayó el impacto económico que puede tener para Andalucía la ruptura de las relaciones comerciales con Estados Unidos. Es el quinto país al que se realizan más exportaciones anuales y el primero fuera de Europa, una dependencia que en los últimos meses ya se había intentado reducir abriendo la comunidad a nuevos mercados asiáticos por la crisis de los aranceles. De hecho, en los últimos meses la tendencia ya ha sido a la baja en cuanto a las ventas. Este mercado es especialmente relevante para sectores agrícolas andaluces como el aceite o la aceituna de mesa.

Ayudas por las borrascas

El golpe que supone la crisis diplomática con EEUU y los efectos de la guerra de Irán al sector agrario andaluz se suma a los efectos ya causados por las borrascas que han provocado pérdidas de hasta el 20% de producción anual. Precisamente, este era el objetivo prioritario para el presidente andaluz de esta presencia en el Comité de las Regiones: acelerar la activación de los mecanismos de ayuda europeos.

La Junta de Andalucía ha reclamado la activación del fondo de crisis agraria y del fondo de emergencias. Ambos han sido ya formalmente solicitados por el Gobierno de España y fueron comprometidos recientemente en la visita del comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, a la comunidad autónoma.

Estas ayudas están condicionadas por el presupuesto europeo y de ahí que Juanma Moreno haya reclamado en sus intervenciones una revisión del marco financiero plurianual dados los recortes que se están planteando en el fondo de cohesión o en la PAC para incrementar el gasto en Defensa.

"Se están poniendo en riesgo fondos para políticas concretas que son vitales para las regiones, como la PAC o los fondos de catástrofes naturales", apuntó el presidente quien advirtió del impacto de la centralización de los fondos actualmente territorializados, que se "podrían perder".