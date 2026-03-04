La Junta de Andalucía convoca oposiciones con 410 plazas de promoción interna para funcionarios: abierto el plazo de solicitudes

La Junta de Andalucía convoca oposiciones para el cuerpo de funcionarios con un total de 410 plazas. Así trata el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de este miércoles, según la resolución de 27 de febrero de 2026, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, dependiente de la Consejería de Justicia. Los aspirantes podrán presentar sus solicitudes desde este jueves 5 de marzo hasta el día 18 del mismo mes. La Junta prevé ofertar más de 3.000 plazas en oposiciones durante 2026, entre funcionarios de carrera y personal laboral fijo de distintas categorías.

El total de 410 plazas ofertadas forma parte de un proceso de promoción interna para los funcionarios que ya se encuentren ejerciendo en la Junta de Andalucía. En total, el BOJA recoge un total de 108 plazas de superiores de administración (A1), otras 150 de personal de gestión administrativa (A2) y 152 administrativos (C1). Del total de plazas convocadas, se reservan un total de 36 para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%. Son 10 plazas para superiores de administración, 13 destinadas a gestión administrativa y otras 13 para el cuerpo de administrativos.

El primer grupo (A1) está orientado a puestos de jefatura de servicio, coordinación de áreas y planificación estratégica y requiere de una titulación de Grado o Licenciatura universitaria; el segundo (A2) apoya técnicamente a las jefaturas y se solicita Grado o Diplomatura universitaria, mientras el tercero (C1) está destinado a trabajos operativos de oficina, soporte en la administración y atención al público y requiere de título de Bachillerato o Formación Profesional (FP).

Abierto el plazo de solicitudes hasta el 18 de marzo

El plazo de presentación de solicitudes arranca este jueves 5 de marzo y estará abierto durante diez días hábiles, es decir, hasta el próximo miércoles 18 de marzo. Deberá realizarse exclusivamente de forma electrónica, accediendo a la Sede Electrónica del Empleo Público de la Junta de Andalucía, que la Junta ha puesto en funcionamiento recientemente. No obstante, la presentación se podrá realizar igualmente, de forma directa, en el portal web del Empleado Público de la Junta de Andalucía.

En un máximo de dos meses, la dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública dictará resolución declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas. Tras esto, los aspirantes dispondrá de otros diez días hábiles para presentar alegaciones y, posteriormente, la Junta procederá a publicar el listado definitivo en el plazo máximo de dos meses. Será entonces --en esta última resolución-- cuando se hará constar el lugar, fecha y hora de realización del ejercicio de la fase de oposición.

Alrededor de 3.400 puestos en la Administración General en este 2026

La Junta de Andalucía prevé convocar casi 20.000 puestos en 2026 a través de las plazas vacantes y de las ampliaciones de plantilla, una cifra inferior a la de los últimos años cuando la administración autonómica ofertó más de 30.000 plazas por las ofertas de empleo público acumuladas. En la Administración General de la Junta de Andalucía, a lo largo del año 2025, se han generado 3.422 plazas de las cuales 2.566 se convocarán en acceso libre y el resto en procesos de promoción interna, las primeras 410 ya están en marcha.

En total, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública tendrá disponibles un total de 1.578 plazas para funcionarios de carrera y 1.844 de personal laboral fijo de distintas categorías, a través de la tasa de reposición y de la aplicación del derecho a la progresión de la carrera profesional y promoción del personal de la Ley del Estatuto Básico del Empleo Público.

Nace el portal andaluz del empleo público

Precisamente, la Junta de Andalucía ha aprobado recientemente la creación del primer portal del empleo público, una plataforma que unifica toda la información, los procedimientos y los trámites para los funcionarios de la Administración autonómica y para todos los aspirantes a obtener un empleo público a través de los procesos de oposiciones que se abren anualmente.

El objetivo es centralizar la ejecución automatizada de los trámites relacionados con los procedimientos de selección de las ofertas de empleo público, tanto de personal funcionario como de personal laboral, así como la gestión de las bolsas de empleo temporal. Además, proporciona información actualizada respecto al tipo de trabajo que se realiza en la Administración pública. Una herramienta que se enmarca en los planes de reordenación de la función pública a través de los acuerdos alcanzados con los sindicatos que incluyen subidas salariales y nuevos sistemas de evaluación del desempeño y movilidad horizontal.