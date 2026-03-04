La Junta invertirá 1,2 millones de euros y creará 13 nuevos equipos psicosociales en Andalucía para todas las provincias

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado el visto bueno este miércoles a la contratación de 12 psicólogos y 13 trabajadores sociales para conformar 13 nuevos equipos psicosociales en Andalucía. Estos se unirán a los 21 ya existentes, repartidos entre los distintos partidos judiciales andaluces.

Los trabajadores se repartirán de la siguiente manera, según fuentes de la Consejería de Justicia: 12 profesionales de la psicología (dos en Cádiz, Jaén, Málaga y Sevilla y uno en Almería, Córdoba, Huelva y Algeciras) y 13 trabajadores sociales (dos en Cádiz, Jaén, Málaga y Sevilla y uno en Almería, Córdoba, Granada, Huelva y Algeciras).

La Junta de Andalucía ha liberado una dotación presupuestaria de 1.263.737,45 euros para poder crear estos puestos en los Servicios de Apoyo a la Justicia conformados por estos profesionales. Cabe recordar que los equipos psicosociales realizan su labor en las instalaciones de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se encargan de practicar pruebas periciales solicitadas por jueces y fiscales en asuntos de Familia, Menores y Violencia sobre la Mujer.

La Consejería de Justicia ha tomado la decisión de incrementar estos equipos psicosociales debido "ante el incremento de este tipo de periciales por parte de los órganos judiciales y con el fin de reducir el tiempo de espera en la emisión de los informes psicosociales". Actualmente, muchos de estos servicios se externalizaban.

Según datos del Defensor del Pueblo Andaluz, Andalucía cuenta desde 2018 con 21 equipos psicosociales distribuido del siguiente modo: Almería, 1; Cádiz, 2; Córdoba, 3; Granada, 5; Huelva, 1; Jaén, 3; Málaga, 3; y Sevilla, 3.

La principal función de estos equipos es aportar información al órgano judicial sobre "la idoneidad de los dos progenitores para ostentar la guarda y custodia de los hijos menores y cuál debe ser el régimen de visitas, siempre velando por el interés superior de los menores". Con este refuerzo se permitirá acelerar por lo tanto el número de procesos que se atienden en Andalucía, como rebajar los externalizados.

En un informe emitido hace tiempo, el Defensor del Pueblo Andaluz explicaba que aunque lo ideal es que estos equipos estén formados por un profesional de la psicología y otro de trabajo social, en Andalucía "no siempre se sigue ese esquema". "Bien porque algunas de las plazas de estos profesionales no han sido cubiertas y se encuentran vacantes; o bien porque las personas responsables del servicio acordaron, sin saber muy bien en base a qué criterios, que los profesionales trabajaran de modo independiente, como aconteció en la provincia de Granada".

De hecho, a veces no siempre intervienen los dos profesionales. Hay ocasiones en las que tan solo se pregunta al psicólogo o trabajador social porque se tiene en cuenta solo una parte.