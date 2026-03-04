El resurgimiento de la minería en Andalucía impacta de lleno en el empleo: el número de trabajadores crece un 40% en una década

El florecimiento del sector minero en los últimos años es una realidad que respaldan los números. La búsqueda de la soberanía energética y digital -en un entorno geopolítico tensionado- es una prioridad para Europa. En este contexto, Andalucía -donde esta actividad ya fue clave en los siglos XIX y XX- ha ganado un gran peso en apenas una década, ya que el suelo de la comunidad cuenta con algunas de las materias primas necesarias para llevar a cabo esta transición.

Las empresas se han posicionado en el sur ante este reto y esta circunstancia ha impactado tanto en la producción como en el empleo. Según los datos recogidos en la Estadística Minera 2024, que publica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), el número de trabajadores de la minería en Andalucía ha crecido casi el 40% (algo más del 37%, para ser exactos) en diez años. Así, ha pasado de los 5.763 que registraba en 2015 a los 7.925 en el último año analizado por el Ministerio, 2024.

Distribución territorial del empleo minero por comunidades autónomas. / Miteco

Líder nacional

Esta cifra hace que Andalucía se sitúe como líder a nivel nacional, ya que copa uno de cada cuatro empleos que se generan en España en el sector minero (el 26%). Muy alejados se hallan las comunidades de Galicia y Cataluña, mientras que otras como Castilla y León, la única que explota un mineral tan demandando como el wolframio, se sitúa en el cuarto lugar de la tabla.

"Andalucía se sitúa claramente como la comunidad con mayor empleo minero, con 7.925 personas, lo que representa el 26,2 % del total nacional. Este liderazgo responde a la relevancia de la minería metálica en la región, en particular en torno a explotaciones de cobre y otros metales, así como a la presencia de actividades asociadas de tratamiento y procesado", señala el estudio.

Así, hay una fuerte concentración territorial del empleo minero, con un número reducido de comunidades que agrupan una parte significativa del empleo total del sector, continúa la Estadística Minera.

Menos explotaciones que en 2015

Otro de los parámetros que mide este estudio es la distribución territorial de explotaciones mineras por comunidades autónomas y por subsectores. En el caso andaluz, en 2024 sumaba un total de 479, frente a las 488 que había en 2015, lo que supone once menos en una década.

Así, hay "una notable concentración territorial de la actividad extractiva, con un número reducido de comunidades autónomas que agrupan una parte muy significativa del total nacional. En particular, destacan Andalucía y Castilla y León, que presentan el mayor número de explotaciones, seguidas de Cataluña, Castilla-La Mancha y Galicia, configurando así los principales núcleos territoriales de actividad minera en España", apunta el informe.

Distribución territorial de las explotaciones mineras. / Miteco

El descenso en el global nacional fue especialmente acusado entre 2016 y 2019, periodo en el que el número de explotaciones se reduce en 142 unidades (de 2.807 a 2.665). A partir de 2020, la caída continuó aunque a un ritmo más moderado, con descensos anuales más contenidos.

Otro de los indicadores que recoge la estadística es la comparación entre el peso relativo en el empleo minero y el peso en el valor total de la producción, lo que permite identificar diferencias significativas en términos de intensidad de capital, productividad y especialización del sector minero a nivel territorial. En este caso, "Andalucía muestra una divergencia positiva entre producción y empleo, que sugiere una mayor productividad media y/o una especialización en actividades de mayor valor añadido, en particular vinculadas a la minería metálica", indica el estudio.

Distribución porcentual del valor en el conjunto de la minería y por subsectores / Miteco

Valor de la producción

La distribución territorial del valor de la producción continúa siendo muy desigual entre comunidades autónomas, asegura. De hecho, tres de ellas aglutinan algo menos del 60 % del valor total.

Andalucía, subraya la Estadística Minera 2024, se mantiene en primer lugar, con un valor muy superior al del resto de comunidades, en torno al 33,9 % (+1% interanual) del valor total, "debido principalmente al peso de su minería metálica, destacando el cobre, zinc, plomo, oro y otros metales asociados".