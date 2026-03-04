El proyecto estratégico europeo de reciclaje de Atlantic Copper supondrá más del 20% de la facturación de la compañía en 2027

El proyecto de reciclaje CirCular de Atlantic Copper- el mayor productor de cobre y ácido sulfúrico en España- fue declarado hace apenas un año como "estratégico" por la Comisión Europea. Se trata de "la principal apuesta estratégica de la compañía, que reforzará su capacidad para reciclar metales esenciales, avanzando hacia un modelo más sostenible y alineado con la economía circular", ha explicado este miércoles la consejera delegada de la empresa, Macarena Gutiérrez.

Inversión de 500 millones

Además, este proyecto -que ha contado con una inversión de 500 millones de euros- se erigirá como un impulso en la facturación de Atlantic Copper en 2027, cuando complete un ejercicio completo en marcha. "Supondrá entre el 20% y el 30% de la facturación de la compañía", ha señalado Gutiérrez durante la presentación de los resultados de la compañía de 2025.

El pasado año, la compañía registró una facturación anual de 2.807 millones de euros, apenas 18 millones más que en 2024, una cifra que es reflejo de una caída en las ventas que se ha visto compensada por el aumento del precio en los mercados. Por su parte, el balance operativo se situó en los 34 millones de euros.

En producción en el segundo y tercer trimestre del año

CirCular, declarado estratégico también por la Junta de Andalucía, entrará en producción durante el segundo y tercer trimestre de 2026 y cuenta con equipos de protección ambiental de última generación, que ocupan un 50% de la superficie total del proyecto y han conllevado el 40% de la inversión.

La nueva planta estará ubicada en el complejo metalúrgico de Huelva y será la primera en el sur de Europa capaz de recuperar metales valiosos como cobre, oro, plata, platino, paladio, estaño, níquel y zinc a partir de fracciones no férreas procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que han llegado al final de su vida útil, con una capacidad de tratamiento de hasta 60.000 toneladas anuales.

"Año clave" para la compañía

"2025 ha sido un año clave para Atlantic Copper, en el que hemos avanzado en este proyecto estratégico y reforzado nuestra competitividad en un entorno global complejo. Seguimos comprometidos con la innovación, la sostenibilidad y la creación de empleo de calidad, generando valor para Huelva y para el conjunto de nuestra cadena industrial”, ha enfatizado la consejera delegada de la compañía.

Esta iniciativa generará 350 empleos entre directos, indirectos e inducidos y provocará un "efecto tractor" entre los proveedores, que ya han mostrado su interés por expandir el proyecto, ha indicado Gutiérrez.

La sostenibilidad como pilar

La empresa destina anualmente 10 millones de euros a I+D+i centrados en la optimización de procesos y la mejora del rendimiento productivo y la operatividad ambiental. "Este esfuerzo es especialmente importante en un ejercicio de gran inversión, donde la eficiencia y la mejora tecnológica marcan la diferencia para mantener la competitividad de la empresa", han destacado desde Atlantic Copper.

En materia energética, la compañía ha elevado hasta el 62% la energía consumida a partir de la autogeneración y de contratos PPA de origen renovable, una cifra "notablemente superior a la del 51% alcanzado en 2024".

En la última década, Atlantic Copper ha reducido sus emisiones de CO2 en un 38% y sus emisiones de partículas a la atmósfera en un 49%, "avanzando de forma progresiva en sus objetivos de sostenibilidad, gracias a una inversión de 451 millones de euros en medio ambiente en los últimos diez años".