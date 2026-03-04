La respuesta del Hospital Virgen del Rocío tras la crisis de los cribados de cáncer: 9 nuevas consultas y 185.000 euros

El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, uno de los principales centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) dependiente de la Junta de Andalucía, refuerza su capacidad asistencial frente al cáncer con la puesta en marcha de nueve nuevas consultas de Oncología Médica. La ampliación, que entra en funcionamiento este martes, eleva a 22 las consultas especializadas disponibles y responde al creciente aumento de la actividad clínica en esta especialidad, con el objetivo de mejorar la atención y el seguimiento de los pacientes oncológicos.

Visita institucional a la nueva área oncológica

Esta nueva área, ubicada en la planta baja del Hospital General, ha recibido la visita de la delegada de Salud de Sevilla, Silvia Pozo, junto a la directora gerente del Hospital Virgen del Rocío, Nieves Romero, y el resto del equipo directivo. En total, la unidad de Oncología Médica, dirigida por el doctor Javier Salvador y la referente de Cuidados Milagros de la Calle, dispondrá de un total de 22 consultas médicas, informa el centro hospitalario en un comunicado.

En principio, los nuevos espacios se destinarán principalmente a pacientes con tumores digestivos, pulmonares, genitourinarios, ginecológicos y cerebrales. Esta redistribución permitirá optimizar la infraestructura preexistente para la atención de pacientes con cáncer de mama, tumores musculoesqueléticos, cutáneos, otorrinolaringológicos y neuroendocrinos, que también se beneficiarán de la ampliación al disponer de mayor capacidad y mejores condiciones asistenciales.

Reforma de la antigua cafetería del hospital

El proyecto de ampliación, con un presupuesto que asciende a 185.000 euros, consiste en la reforma y adecuación de un área de 330 metros cuadrados, ubicado en el ala sur de la planta baja del Hospital General, que estuvo destinado a la cafetería de este centro. Las actuaciones han incluido una zona de consultas médicas, nueve en total; y una sala de espera con capacidad para 70 personas.

Además, se han habilitado dos almacenes y un área destinada a la atención de pacientes y familiares para la gestión y tramitación de asuntos de carácter administrativo, lo que complementará y agilizará funcionalmente las necesidades del servicio de Oncología del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Adecuación técnica de los espacios

Para ello, la subdirección de Ingeniería y Mantenimiento del hospital ha llevado a cabo los trabajos necesarios para compartimentar los espacios y dotarlos de las instalaciones técnicas necesarias para cumplir con la función de consultas de Oncología Médica que se van a desempeñar.

Aumentan los casos de cáncer

La ampliación de las instalaciones responde a tres factores fundamentales que confluyen en el incremento sostenido de la demanda asistencial oncológica. En concreto, el aumento de la prevalencia del cáncer en la población; el desarrollo de nuevos tratamientos farmacológicos contra el cáncer que prolongan la supervivencia de los pacientes y requieren seguimientos más intensivos; y el crecimiento de nuevos diagnósticos de cáncer que se está registrando en todo el territorio nacional, tal y como evidencian los informes de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

El incremento asistencial se refleja en los datos correspondientes a 2025. Así, se produjo una subida del 6,24% en primeras visitas con respecto a 2024; y en cuanto al total de citas, aumentó el 5,34% en comparación con el año anterior. El crecimiento en la actividad asistencial oncológica respecto a 2021 ha sido del 21,33%, un 70% si hablamos de la última década (desde 2015), con un total de 660.000 citas atendidas a pacientes oncológicos durante estos diez años en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.