Sevilla, Tomares, Marbella o El Puerto: nueve barrios con 20.362 viviendas aspiran a acelerar su construcción con la 'vía exprés' andaluza

El distrito tecnológico del Higuerón Norte y el nuevo barrio del Pítamo de Sevilla, la zona conocida como Residencial Tomares, El Olivar de los Monteros en Marbella o el Seminario de Huelva. Hasta nueve grandes proyectos de carácter residencial han iniciado ya los trámites para entrar en la unidad aceleradora y acceder así a una vía exprés que les permitirá reducir todos los plazos administrativos de los trámites ambientales o urbanísticos a la mitad. En total, suman 20.362 viviendas de las que 8.745 son protegidas y el resto de renta libre.

La entrada en la unidad aceleradora de proyectos de la Junta de Andalucía es una posibilidad que abrió el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado hace un año para agilizar el desarrollo de proyectos de carácter residencial que cumplieran una serie de requisitos. Es una iniciativa diseñada para grandes bolsas que tengan al menos 250 VPO y que se vayan a iniciar en un plazo de cinco años o con más de 500 de las cuales la mitad arranquen en ese mismo periodo de cinco años. Deben cumplir además con criterios de sostenibilidad.

El trámite fijado por la normativa establece que los promotores deben presentar una solicitud avalada por un acuerdo del Ayuntamiento correspondiente que debe ser aceptada por el Consejo de Gobierno andaluz que debe dar luz verde a su tramitación. A partir de ahí, todos los trámites municipales o autonómicos se realizarán por vía de urgencia, recortando así de forma sustancial todos los tiempos de tramitación. De momento, sólo uno de los proyectos aspirantes ha superado todo el proceso: el Albacerrado de Tarifa.

Casi un 70% están en la provincia de Sevilla

Sevilla es la provincia que más ha aprovechado hasta el momento esta vía abierta por la Junta de Andalucía. Dos de los grandes barrios de la capital de promotores privados se encuentran ya en lista de espera para la aprobación de su inclusión en la unidad aceleradora por parte del Gobierno andaluz. Por un lado, el Pítamo, con 9.910 viviendas de las cuales 4.199 son protegidas. Se trata de una de las mayores bolsas de suelo privado pendiente de inicio de su desarrollo en Andalucía (otras como Entrenúcleos ya están avanzadas).

En segundo lugar, el conocido como distrito tecnológico del Higuerón Norte, con 2.546 viviendas de las cuales 1.054 son protegidas. En este caso, es una parcela de 120 hectáreas propiedad de Iberdrola en la que se quieren combinar usos residenciales, terciarios e industriales.

El tercer gran proyecto sevillano está ubicado en el Aljarafe, concretamente en Tomares. El conocido como Residencial Tomares tiene programada la ejecución de 1256 viviendas de las cuales 533 son VPO.

En total, por tanto, sólo en la provincia de Sevilla están programadas 13.702 nuevas viviendas, lo que supone casi un 70% del volumen global de los proyectos que aspiran a acceder a esta vía exprés de tramitación. Todo esto a la espera de que otros desarrollos residenciales como Cortijo del Cuarto (dependiente de la Diputación Provincial) den el paso tal y como está previsto.

Málaga, Huelva y Cádiz tienen proyectos

La segunda gran provincia en número de proyectos en Málaga, concretamente el término municipal de Marbella, una de las ciudades con un precio del metro cuadrado residencial más elevado. En este municipio de la Costa del Sol están programadas 4.416 viviendas en dos nuevas promociones que cumplen los requisitos para acceder a esta vía exprés. Por un lado, la zona conocida como Cerro Toril, Coto Correa, Elviria (3.289 pisos) y, por otro, El Olivar de los Monteros (1126 inmuebles).

En el caso de Cádiz, los dos grandes proyectos se concentran en el Campo de Gibraltar con 786 viviendas en Guadacorte Sur (Los Barrios) y 514 en Abacerrado (Tarifa). Estas últimas son las únicas que hasta el momento han logrado el visto bueno del Consejo de Gobierno. En esta misma provincia aspiran a la vía exprés 555 inmuebles de la zona de Barrio Alto en El Puerto de Santa María.

Por último, han iniciado ya la tramitación para esta unidad aceleradora las 380 viviendas protegidas que se han diseñado en los suelos del Seminario de Huelva.