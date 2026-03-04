Estos son los únicos embalses andaluces que pierden agua: una cuenca en descenso por tercera semana consecutiva tras el tren de borrascas

Los embalses andaluces alcanzan el 83,14% ( 9.215 hectómetros cúbicos ) de su capacidad total ( 11.084 hm3 ), tras sumar 2.425 hm3 y casi 22 puntos en solo un mes gracias al impacto del tren de borrascas que ha azotado a Andalucía, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Solo una cuenca andaluza baja por tercera semana consecutiva.

Con el paso de la borrasca Regina, las reservas hidrológicas andaluzas mantienen su tendencia al alza y suman 61 hm³ en la última semana: pasan de 9.157 hm³ a 9.218 hm³. Con este nuevo repunte, los embalses de la comunidad encadenan ya trece semanas consecutivas ganando agua.

El aumento también se aprecia en la comparación histórica: los pantanos andaluces están más de 40 puntos por encima de la media de los últimos diez años, cuando marcaban 42,61% y almacenaban 4.724 hm³. Y respecto al mismo periodo del año pasado, el salto es de 44,09 puntos, ya que entonces contenían 4.328 hm³.

Cuenca del Guadalquivir: el mayor volumen de agua embalsada

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 82,5%, con 6.625 hm3, lo que se traduce en 23,41 puntos y 1.880 hm3 más desde el paso de las borrascas Ingrid, Kristin y Leonardo en sus cuencas hace un mes y en 57 más en una semana. En relación, superan la media de los diez últimos años (3.340 hm3); y mejoran en 3.371 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 3.254 hm3.

Por su parte, la Cuenca Mediterránea Andaluza vuelve a ganar agua tras una semana registrando pérdidas y se sitúa en 73,85%, con 867 hm3, lo que suponen 15,16 puntos y 178 hm3 más respecto a hace un mes, así como cinco hectómetros cúbicos más en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (483 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 354 hm3 en este periodo.

Tinto, Odiel y Piedras: tercer descenso consecutivo

En cambio, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva son la única excepción en la subidas, sufren el tercer descenso consecutivo en sus reservas y se sitúan en 210 hm3, siete hectómetros cúbicos menos que hace un mes y dos menos respecto a la semana pasada, y se sitúan al 94,76% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años es inferior a la cifra registrada en la actualidad (186 hm3), y cuentan con seis hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 216 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz desciende levemente hasta el 91,64% de su capacidad total, con 1.513 hm3, dos menos en una semana. No obstante, respecto a los primeros compases del temporal hace justo un mes, figuran con 374 hm3 más. Además, la reserva cuenta actualmente con 1.009 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 504, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (715 hectómetros).

Situación a nivel nacional

La reserva hídrica española está al 83% de su capacidad total, 15,7 puntos más respecto a hace un mes. Asimismo, los embalses almacenan actualmente 46.495 hectómetros cúbicos de agua, lo que suponen 8.789 hm3 más comparado al inicio del tren de borrascas.