Tiroteo en Marbella: disparan con fusiles de guerra a la Policía tras hallar una tonelada de cocaína en un narcozulo bajo tierra

La Policía Nacional ha localizado en Marbella el primer "narcozulo" de estas características en el sur de España: una estructura subterránea de grandes dimensiones con 30 fardos y 1.056 kilos de cocaína (más de una tonelada) ocultos bajo tierra. La operación terminó con cuatro detenidos -tres marroquíes y un español- y con la intervención de armas largas consideradas de guerra.

Según explicó el comisario de la Udyco, Alberto Morales, en una rueda de prensa en el Complejo Policial de Canillas (Madrid), se trata del primer "narcozulo" localizado en la zona con este "formato", ya que hasta ahora lo intervenido habían sido bidones enterrados o estructuras ocultas en el interior de naves o viviendas.

El Comisario Principal de la Unidad Central de Seguridad Privada en Madrid, Manuel Yanguas informan sobre la operación desarrollada en Marbella / Javier Lizon / EFE

Un "narcozulo" bajo tierra con cámara e inhibidores

La Udyco ha subrayado la relevancia de este escondite excavado bajo tierra, ubicado en la zona del bosque de Ricmar, en Marbella, donde la droga permanecía oculta con medidas de seguridad como una cámara de vigilancia y inhibidores.

La operación se desarrolló en la zona de Las Chapas, después de que los agentes tuvieran conocimiento de la posible presencia de un alijo en una zona costera de la provincia de Málaga, cercana a un área residencial.

La Policía localiza un 'narcozulo' en Marbella e interviene un depósito de armas de guerra en Algeciras / POLICÍA / Europa Press

Una vez desplegado el dispositivo policial, los agentes observaron un vehículo de alta cilindrada en dirección a la playa. A partir de ahí, se extremó la vigilancia y se controlaron los puntos de salida del entorno del bosque de Ricmar.

El coche estuvo realizando maniobras durante una hora con el objetivo, según la investigación, de detectar presencia policial, hasta que finalmente se alejó del lugar.

Intento de vuelco y disparos contra los agentes

Tras ese movimiento, los agentes decidieron adentrarse en la zona boscosa y localizaron a tres personas: dos de ellas portaban subfusiles y chalecos de la Guardia Civil y estaban golpeando a una tercera para robarle la droga, una práctica conocida en el argot policial como vuelco.

Se inició entonces una persecución a pie en la que los implicados dispararon varias ráfagas contra los agentes. Tras diversas gestiones en la zona, la Policía logró detener a los cuatro implicados.

Vehículos robados, material policial y armas "de guerra"

En la intervención se incautaron tres vehículos de alta gama, dos de ellos robados en Francia y en España. También se intervinieron armas largas consideradas de guerra: un AK-47, un fusil de asalto AR15 y un subfusil tipo UZI.

Además, los agentes requisaron tres armas cortas, material policial, equipos de transmisiones e inhibidores de frecuencia.

Armas intervenidas en la operación / Javier Lizon / EFE

Tras la intervención, se realizó un rastreo para localizar el estupefaciente, lo que permitió hallar el narcozulo con la tonelada de cocaína, vigilado por una cámara de videovigilancia que controlaba un camino de acceso a la zona.

Los arrestados —tres marroquíes y un español— cuentan con múltiples antecedentes y son reincidentes, por lo que fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas, delitos contra la salud pública, grupo criminal, robo/hurto con uso de vehículo y falsedad documental.

Otra operación en Algeciras: 25 armas en un coche con matrículas falsas

En una operación distinta, la Udyco también localizó en el interior de un vehículo de la marca Toyota con las matrículas dobladas, abandonado en Algeciras, un depósito con 25 armas de fuego: 19 AK-47 y seis armas cortas, destinadas —según la Policía— al suministro de narcos.

Uno de los fusiles intervenidos / Javier Lizon / EFE

En este caso fue arrestado un marroquí, gracias a la vigilancia policial en el marco de una investigación judicializada.

Más de 50 armas largas en seis meses: "Llegan por tierra" desde Ucrania

El comisario jefe de la Brigada Central de Estupefacientes recordó que se han cambiado los protocolos para aumentar la autoprotección policial tras el incidente de Isla Mayor (Sevilla), donde un agente resultó herido de gravedad al ser alcanzado por un disparo durante un operativo contra el narcotráfico.

Otra de las armas incautadas por los agentes. / Javier Lizon / EFE

Según indicó, en los últimos seis meses se han intervenido más de 50 armas largas, la mayoría procedentes del conflicto en Ucrania, que llegan a España por tierra y en un estado de conservación que dificulta su trazabilidad.

El precio de estas armas oscila entre 2.000 y 2.500 euros por unidad y, como en este caso, están "customizadas" como símbolo de distinción entre organizaciones criminales. También señaló que los narcotraficantes recurren a armas cortas, muchas de ellas originarias de Turquía: "Cuando los narcos tienen que usar las armas, la usan, ya sea contra otros ‘narcos’ o contra los policías para proteger la droga", advirtió.