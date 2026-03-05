Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente de tráfico en Rosal de la Frontera, Huelva, se cobra la vida de un hombre de 50 años

Tras el aviso al 112, los servicios de emergencia acudieron al lugar del siniestro en la N-433, donde confirmaron el fallecimiento del conductor del turismo

Camión de bomberos del Consorcio Provincial de Huelva.

Camión de bomberos del Consorcio Provincial de Huelva. / EMERGENCIAS 112

El Correo

El Correo

Un hombre de 50 años ha perdido la vida en la madrugada de este jueves tras un accidente de tráfico ocurrido en la carretera N-433, a su paso por la localidad onubense de Rosal de la Frontera. Según ha informado el servicio de emergencias 112, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía, el siniestro se produjo tras una colisión entre un camión y un turismo.

El accidente tuvo lugar minutos antes de las tres de la madrugada cuando en el Teléfono de Emergencias 112 se atendió un aviso de socorro que alertaba de la colisión entre un camión y un turismo. El siniestro se produjo en el kilómetro 144 de la N-433, en sentido Sevilla, y el turismo quedó fuera de la vía volcado en un desnivel tras chocar con el camión, quedando una persona atrapada en su interior.

Rápidamente, desde el centro coordinador del 112 se alertó a los Bomberos del Consorcio de Huelva, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a Conservación de Carreteras.

A causa del impacto, el conductor del turismo, un hombre de 50 años, ha fallecido en el accidente de tráfico, sin que se pudiera hacer nada por salvar su vida. Los servicios sanitarios asistieron además en el lugar al conductor del camión.

