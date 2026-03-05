Andalucía aspira a liderar la fabricación de microchips tras la llegada de IMEC a Málaga: "Hay muchas empresas interesadas"

Los microchips y semiconductores se abren paso con firmeza en Andalucía. El sector tecnológico tiene cada vez más peso en la economía andaluza. La comunidad autónoma busca convertirse en una potencia en la fabricación de estos productos después de que la Interuniversity Microelectronics Centre (IMEC), líder mundial en microelectrónica con sede en Lovaina (Bélgica), se vaya a instalar en Málaga.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado este jueves las instalaciones de Lovaina junto a la consejera de Hacienda, Carolina España. De hecho, la Junta ha colaborado en la puesta en marcha de este proyecto gracias a una inversión de 130 millones de euros. Un "gran esfuerzo económico" que tenía un solo objetivo: impulsar el desarrollo del sector y convertir a Andalucía en líder en las nuevas tecnologías.

El proyecto, que se encuentra en proceso de adjudicación, estará culminado para 2030. En estos momentos se están recibiendo todas las propuestas y la idea es poder comenzar las obras en el mes de junio de este mismo año. Será un edificio de 35.000 metros cuadrados en el Málaga TechPark. Además de las infraestructuras, las inversiones se centrarán en maquinaria de alta tecnología que alcanzan los 400 millones de euros.

Empleo de "altísima especialización"

La puesta en marcha de esta nueva sede del Imec, la primera fuera de territorio belga, se desarrollaría "en tiempo récord". La irrupción de este proyecto podría traer a la ciudad malagueña casi 400 puestos de trabajo de una "altísima especialización" y tendrá una remuneración "muy alta". Además de los empleos que se generen de forma directa, se espera que esta nueva sede cree una cadena de valor alrededor.

Entre los trabajadores se espera también que la presencia de andaluces y españoles sea alta. "Hemos estado reunidos con muchos españoles y me ha sorprendido que eran chavales muy jóvenes", ha reconocido Moreno. El presidente ha podido hablar con un chico almeriense, "que hablaba cuatro idiomas, que ya se está formando aquí", y ha apuntado que también había dos sevillanos y un malagueño, que "son la primera cuadrilla".

Según ha desgranado el presidente, desde el anuncio de la puesta en marcha de este centro, "un montón de empresas relacionadas con el mundo de la nanotecnología, de los semiconductores, se han interesado precisamente por estar también en la ciudad". Así, ha aplaudido que Andalucía es "una referencia mundial" y h ademostrado tener la capacidad de "atraer la atención de todo el sector tecnológico".

Las claves de la elección de Málaga

Málaga ha competido contra Barcelona por la apertura del Imec. "Estoy muy contento de que la tecnología cada vez ocupe un lugar más destacado en nuestro producto interior bruto", ha señalado Moreno. El presidente de la Junta ha apuntado que entre los factores que han favorecido a Málaga está que el procés "ha hecho bastante más daño" y que Cataluña, a diferencia de Andalucía, lleva sin presupuestos desde 2021.

Moreno ha relacionado también la decisión de la empresa que líder del mundo en innovación y desarrollo en semiconductores a la existencia de 15 universidades en la comunidad autónoma (entre públicas y privada) y ha subrayado que Andalucía ha abierto el abanico de motores económicos. "Hemos incorporado dos nuevos brazos, el sector industrial que pesa cada vez más en Andalucía y el sector tecnológico", ha insistido.

El Gobierno andaluz ha jugado un papel clave en la instalación. El presupuesto destinado a esta materia servirá para la compra de equipamiento científico para potenciar Málaga como un polo andaluz de microelectrónica y semiconductores. Además, la Junta de Andalucía ha promovido el proyecto gracias a garantizar la disponibilidad de suelo en el Málaga TechPark.