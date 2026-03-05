Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuidado con este mensaje: la estafa por SMS que suplanta al Servicio Andaluz de Salud

Usuarios del SAS reciben SMS fraudulentos sobre tarjetas sanitarias y la Junta avisa de que no pide datos por esa vía

Estafas vía móvil que suplantan al banco a través de SMS.

Estafas vía móvil que suplantan al banco a través de SMS. / PEXELS

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), organismo dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, han vuelto a recibir mensajes fraudulentos por SMS que suplantan a la Administración sanitaria para pedir la renovación de la tarjeta sanitaria a través de enlaces que conducen a páginas web maliciosas, en una nueva campaña de phishing destinada a obtener datos personales y bancarios de los ciudadanos.

Advertencia del SAS sobre los SMS fraudulentos

Fuentes del SAS han apuntado, como ya hiciera en febrero al detectarse esta campaña, que "nunca" solicita datos personales ni renovaciones de tarjeta sanitaria mediante mensajes de texto.

Los mensajes identificados incluyen textos como el siguiente: "Aviso oficial: su tarjeta sanitaria debe renovarse antes de abril de 2026 conforme a la nueva normativa. Solicite su nueva tarjeta en..:" acompañado de un enlace para completar un trámite que incluye la solicitud de datos bancarios.

Estos SMS fraudulentos tratan de provocar una respuesta rápida en las personas que los reciben, utilizando direcciones de URL falsas, que no pertenecen a ninguno de los dominios oficiales del SAS, aclaraba la Administración sanitaria de la Junta de Andalucía en un comunicado en febrero.

Recomendaciones de la Junta de Andalucía

Ante la recepción de un SMS de estas características, la Junta de Andalucía recomienda no acceder a ningún enlace, no facilitar información personal y eliminar el mensaje del dispositivo. Asimismo, se aconseja verificar siempre cualquier comunicación a través de los canales oficiales del SAS.

TEMAS

Cuidado con este mensaje: la estafa por SMS que suplanta al Servicio Andaluz de Salud

