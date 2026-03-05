Drones, inteligencia artificial y 5G contra el fuego: la andaluza Innovasur impulsa una plataforma tecnológica para prevenir incendios forestales

En plena escalada del riesgo de incendios forestales y ante la necesidad de reforzar la vigilancia del territorio, Innovasur ha desarrollado la plataforma tecnológica de Forest Smart Guardian, el servicio impulsado por MasOrange que combina conectividad 5G Stand Alone (5G SA), drones autónomos e inteligencia artificial para mejorar la prevención y la gestión de estos incidentes. La solución se ha presentado esta semana en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona como ejemplo de cómo las tecnologías avanzadas pueden aplicarse a la protección del entorno natural.

La plataforma desarrollada por INNOVASUR integra diferentes tecnologías de monitorización y análisis de información con el objetivo de anticipar situaciones de riesgo y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias. Para ello, el sistema combina datos procedentes de drones autónomos, sensores desplegados en el terreno, imágenes aéreas y datos meteorológicos, que son procesados en una plataforma central capaz de analizar grandes volúmenes de información en tiempo real.

Gracias al uso de inteligencia artificial, el sistema puede identificar patrones de riesgo, detectar anomalías y generar alertas tempranas que ayuden a anticipar posibles focos de incendio. Esta capacidad de análisis facilita la toma de decisiones por parte de los equipos responsables de la gestión forestal y de los servicios de protección civil.

“El desarrollo de plataformas capaces de integrar conectividad avanzada, sistemas autónomos e inteligencia artificial es clave para abordar retos complejos como la prevención de incendios forestales”, señala Juan José Prieto, CEO de INNOVASUR.

Tecnología avanzada para la monitorización del territorio

La conectividad 5G SA desempeña un papel clave en el funcionamiento del sistema, ya que permite la transmisión en tiempo real de vídeo de alta resolución y datos procedentes de drones y sensores desplegados en zonas forestales. Esta capacidad de comunicación inmediata facilita el control remoto de los dispositivos, la supervisión continua del territorio y la reacción rápida ante cualquier incidencia.

El sistema también incorpora herramientas de análisis y simulación que permiten modelizar distintos escenarios y prever la evolución de un incendio teniendo en cuenta variables como la meteorología, la orografía del terreno o el estado de la vegetación. Estas capacidades contribuyen a mejorar la planificación de las actuaciones y a optimizar el despliegue de los recursos de emergencia.

La presentación de Forest Smart Guardian en el Mobile World Congress pone de relieve el potencial de la conectividad avanzada y la inteligencia artificial para abordar desafíos medioambientales como la prevención de incendios forestales