Javier Cortés, el diputado de Vox que comenzó con Santiago Abascal en un banco de Los Remedios

Cuando Santiago Abascal se subió a un banco de la calle Asunción para dar su primer mitin en Sevilla, junto a él estaba Javier Cortés (Sevilla, 1978). Este diputado del Parlamento de Andalucía fue una de las primeras incorporaciones de la ciudad en la capital hispalense y durante años compatibilizó su trabajo en la banca con su afiliación al partido. Su objetivo estaba claro: "Echar a los socialistas que nos han gobernado durante décadas en Andalucía".

Pese a que, cuando Vox entró en el Parlamento tras las elecciones de 2018, y le dio la llave del Gobierno al hoy presidente, Juanma Moreno, Cortés lamenta que las cosas no han cambiado como ellos querían. "Los mismos problemas de hace 40 años, los seguimos teniendo en la Andalucía actual de Moreno", sentencia. El diputado enumera la sanidad, el mundo rural, las infraestructuras, los montes o "la invasión de África".

Cortés apunta al exterior para señalar lo que, para él es el principal problema: la "invasión creciente de África". En su opinión, esto hace que los barrios andaluces "pierdan identidad" y se estén convirtiendo "en auténticos getos". Además, apunta que se dan "delitos que antes no existían, como son las violaciones en manada", aunque los datos del Ministerio del Interior sostienen que la principal nacionalidad de los que cometen este delito es española.

Críticas a PP y PSOE

Como le ocurre a muchos miembros de su formación, son la inmigración y el campo los temas que Cortés asegura que más le interesan. "Me siento muy orgulloso de defender a nuestro campo, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestros hombres de la costa que están siendo traicionados por Mercosur, por las políticas verdes provenientes de la Unión Europea que han pactado PP y PSOE", sostiene.

Pese a las críticas a populares y socialistas, el diputado de ultraderecha explica que tiene "una relación cordial" con compañeros "que son educados". "Pero una cosa es la educación parlamentaria y otra cosa es la determinación de querer cambiar las cosas", aclara para puntualizar que en sus filas tienen "la clara convicción" de que deben representar a sus votantes, con quienes tienen "un pacto" reflejado en su programa electoral.

El líder de Vox en Sevilla se declara como un firme seguidor de presidente de su formación. "Éramos un pequeño grupo de amigos con una ilusión muy grande que era meter a Santiago Abascal en el Congreso", rememora. De hecho, confiesa que gracias al líder de su partido hoy son la tercera fuerza política de este país, "con ganas de ser la primera". Por ahora, en Andalucía, podrían empatar en escaños con el PSOE.

Crisis en Vox

Vox vive en las últimas semanas una de sus crisis más graves desde que entraron en las instituciones por las diferencias entre varios de sus dirigentes con Abascal. Así, apunta que estas situaciones se producen cuando los miembros de los partidos no cumplen con los órganos y reglamentos internos que "todos" tienen que cumplir. "Hay que hablar de proyecto y de futuro", insiste para subrayar que ellos quieren "conseguir una mayoría absoluta".

"Lo importante no son las personas, lo importante son los equipos y sobre todo esa gente que espera de nosotros que cambiemos los problemas que realmente les afectan", defiende el presidente de Vox en el Parlamento. Así, el dirigente de la formación recuerda que en las campañas de Extremadura, Aragón o Castilla y León, en las que ha participado Santiago Abascal, "los actos están llenos" y apunta que la gente no les "pregunta por los nombres".

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el trabajo en el Parlamento se ha multiplicado y buscar un hueco para descansar se convierte en algo casi imposible. En los ratos en los que puede desconectar, Cortés admite que acude a su mujer y sus hijas. "Voy a la playa y al campo a hacer deporte e intento disfrutar de la familia de los hobbies que tengo", explica con una sonrisa.