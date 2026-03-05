Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Notaria JerezLa HiniestaOposiciones profesoresPromoción internaDANA AndalucíaAndalucía desempleoLínea 2 metroFelipe VI CayetanaEntrevista Manuel Alés
instagramlinkedin

Internacional

La Junta urge al Gobierno a proteger a los andaluces atrapados por la Guerra de Irán: hay embarazadas y enfermos de cáncer

Se estima que son unos 300 los afectados y también hay pacientes con problemas renales

Vídeo | Jóvenes andaluzas se quedan atrapadas en Catar por la guerra de Oriente Medio

Vídeo | Jóvenes andaluzas se quedan atrapadas en Catar por la guerra de Oriente Medio

El Correo

Domingo Díaz

Domingo Díaz

Arturo Bernal, consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, ha enviado una carta a José Manuel Albares, ministro de Exteriores, instándole a tomar "las medidas necesarias para reforzar la protección, información y asistencia a los ciudadanos andaluces afectados" por los conflictos bélicos internacionales en liza.

La misiva, fechada este miércoles 4 de marzo, traslada al titular de la cartera de Exteriores la "preocupación" por la situación que atraviesan los andaluces "en distintos países del Golfo y de Oriente Próximo afectados por conflictos armados y restricciones del espacio aéreo".

"Son numerosos los andaluces (residentes, profesionales desplazados y viajeros) que se encuentran actualmente retenidos con vuelos cancelados en los países afectados directamente por la situación del conflicto bélico: Israel, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, o bien, en países en los que se encontraban con escala en la zona de conflicto y que han quedado sus vuelos suspendidos: Sri Lanka, Kenia, India, Omán, Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas y Malé (Maldivas)", explica la misiva.

En total, son unas 300 personas, entre las que se encuentran "colectivos especialmente vulnerables": Incluyendo pacientes oncológicos, mujeres embarazadas, personas con problemas renales y otras patologías diversas, que requieren asistencia prioritaria y seguimiento médico. Esta situación requiere una **respuesta coordinada, eficaz y urgente".

Por eso se solicitan todas las "medidas necesarias para reforzar la protección, información y asistencia a los ciudadanos andaluces afectados. En particular, consideramos prioritario intensificar la actualización y difusión de recomendaciones de viaje, reforzar los canales de atención consular y garantizar una respuesta ágil ante posibles incidencias, con especial atención a familias con menores y personas vulnerables".

La carta enviada a José Manuel Albares recoge también una solicitud para que, "en caso de que la situación se prolongue o deteriore", se valore la adopción de medidas de apoyo extraordinario o de retorno asistido que permitan a nuestros ciudadanos regresar a España con las debidas garantías de seguridad".

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior se ha puesto a disposición del ministerio para "colaborar", facilitando "la difusión de información a través de nuestros canales institucionales y prestando el apoyo necesario dentro del ámbito de nuestras competencias".

Noticias relacionadas

"Nuestro principal deseo es que todos los andaluces que se encuentran en la zona puedan regresar a sus hogares lo antes posible y en condiciones de seguridad", finaliza la carta firmada por Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Regina llega a Andalucía: cuatro provincias con avisos y lluvia de barro en estas zonas el martes y miércoles
  2. Andalucía se prepara para un cambio de tiempo brusco: tormentas y lluvia de barro
  3. Susana Díaz se ofrece a ayudar a María Jesús Montero en la campaña: 'Siempre que me llame el partido allí estaré
  4. La llorera de Juanma Moreno pone el broche a una legislatura que está ya agotada
  5. Andalucía rompe la tendencia nacional: la comunidad con más desempleo logra la mayor bajada en febrero y resiste el impacto de las borrascas
  6. La Junta de Andalucía anuncia la fecha de las oposiciones de profesores de 2026: serán el 20 de junio
  7. Matalascañas empieza a ver la luz: acuerdo entre administraciones para dar una solución estructural a la playa y a Doñana
  8. Siete provincias andaluzas en alerta este miércoles: avisos de Aemet por lluvias y tormentas por la borrasca Regina

La Junta urge al Gobierno a proteger a los andaluces atrapados por la Guerra de Irán: hay embarazadas y enfermos de cáncer

Javier Cortés, el diputado de Vox que comenzó con Santiago Abascal en un banco de Los Remedios

Javier Cortés, el diputado de Vox que comenzó con Santiago Abascal en un banco de Los Remedios

El ex director de Trabajo Daniel Rivera suma otra condena por el caso ERE: tres años de prisión por una ayuda de 937.000 euros

El ex director de Trabajo Daniel Rivera suma otra condena por el caso ERE: tres años de prisión por una ayuda de 937.000 euros

Un accidente de tráfico en Rosal de la Frontera, Huelva, se cobra la vida de un hombre de 50 años

Un accidente de tráfico en Rosal de la Frontera, Huelva, se cobra la vida de un hombre de 50 años

Andalucía sigue creciendo en su apuesta por la energía renovable: 2.900 millones de euros de inversión y 8.600 empleos

Andalucía sigue creciendo en su apuesta por la energía renovable: 2.900 millones de euros de inversión y 8.600 empleos

Juanma Moreno carga desde Bruselas contra la política exterior española en plena crisis con EEUU: "España está aislada"

Juanma Moreno carga desde Bruselas contra la política exterior española en plena crisis con EEUU: "España está aislada"

Ni a favor ni en contra: el Gobierno de Juanma Moreno esquiva el choque político por el uso de EEUU de las bases de Rota y Morón

Ni a favor ni en contra: el Gobierno de Juanma Moreno esquiva el choque político por el uso de EEUU de las bases de Rota y Morón

La respuesta del Hospital Virgen del Rocío tras la crisis de los cribados de cáncer: 9 nuevas consultas y 185.000 euros

La respuesta del Hospital Virgen del Rocío tras la crisis de los cribados de cáncer: 9 nuevas consultas y 185.000 euros
Tracking Pixel Contents