Lactalis y CSIC identifican 27 medidas para reducir la descarbonización en granjas proveedoras de leche

Lactalis España y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través de la Estación Experimental del Zaidín (Granada), amplían hasta 2033 su colaboración para reducir los gases de efecto invernadero en granjas de vacuno lechero.

El nuevo impulso marca el salto del análisis a la aplicación práctica, con 27 palancas de reducción ya identificadas para convertirse en medidas implantables sobre el terreno. La compañía sitúa el trabajo en las explotaciones proveedoras como eje de su transición climática, con el objetivo de reducir un 30,3% las emisiones de Alcance 3 FLAG para 2030. En paralelo, mantiene la meta de contribuir a la neutralidad climática en 2050, vinculando la medición de emisiones a decisiones operativas en granja.

Medición y eficiencia

En los últimos tres años, Lactalis ha auditado más de 1.000 granjas, lo que permite agrupar tipologías productivas y orientar recomendaciones adaptadas. El CSIC presta apoyo técnico en oficina y en campo, revisando la herramienta de medición y el procesado de datos “desde la granja a la compañía” para reforzar la comparabilidad y la fiabilidad.

Según José Sáez, director de Compras y Suministros, medir con precisión es el punto de partida para diseñar soluciones eficaces y acompañar cambios reales en las explotaciones. Para David Yáñez, investigador del CSIC especializado en nutrición animal, el trabajo conjunto alinea ciencia y técnica con la realidad del terreno y convierte la medición en una herramienta útil para transformar.

El enfoque metodológico no se limita a las emisiones: también impacta en el rendimiento alimentario, el manejo, la fertilización, la gestión de purines o el bienestar animal. Esa base de datos comparable facilita decisiones que afectan a variables económicas como el consumo de insumos, la productividad por vaca o los costes energéticos.

16 granjas piloto

El desarrollo práctico se concreta en 16 granjas piloto, seleccionadas para representar distintos perfiles productivos. De ese trabajo surgen 27 palancas de reducción en ámbitos como la fertilización y manejo agronómico, la eficiencia de recursos, la alimentación del ganado o la gestión del estiércol.

Las medidas se traducen en fichas explicativas y materiales dirigidos a técnicos y ganaderos, con el objetivo de facilitar una implantación gradual y realista. De forma complementaria, el CSIC imparte formación en alimentación y nutrición animal al equipo de Lactalis para reforzar capacidades internas y favorecer el escalado.

Hoja de ruta hasta 2033

La ampliación del acuerdo abre una etapa centrada en la implementación progresiva, el seguimiento y la mejora continua en las granjas participantes. A partir de abril, el proyecto prevé workshops técnicos y formación específica sobre las 27 palancas antes del despliegue en campo.

El plan toma como referencia el punto de partida de medición fijado en 2021 y evalúa los avances conforme se integran las medidas. Con esta alianza, Lactalis y el CSIC consolidan una metodología que une ciencia, empresa y granja para reducir emisiones en origen y mejorar la gestión del sector