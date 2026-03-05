Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llega un fin de semana pasado por agua en Andalucía: lluvias, frío y nieve en zonas de sierra

Las precipitaciones serán más intensas entre el viernes y el sábado, mientras que el domingo comenzarán a remitir

Mapa de los avisos meteorológicos del viernes.

Mapa de los avisos meteorológicos del viernes. / El Correo

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

La inestabilidad atmosférica continuará durante los próximos días en gran parte de España y también en Andalucía, donde el fin de semana estará marcado por cielos nubosos, lluvias frecuentes y un descenso de las temperaturas. La situación viene provocada por una sucesión de depresiones en altura que favorecerán precipitaciones en buena parte del país.

Tras las lluvias registradas en la mitad sur durante la jornada del miércoles, el jueves las bajas presiones se desplazarán hacia el Mediterráneo y el este peninsular. Esto favorecerá precipitaciones intensas desde primeras horas del día en varias zonas del país, entre ellas Andalucía, especialmente en áreas cercanas al litoral mediterráneo.

Aunque las lluvias más intensas se esperan en regiones del este como la Comunidad Valenciana, Cataluña o Baleares, en el resto del territorio también se registrarán precipitaciones, en algunos momentos acompañadas de tormentas.

Viernes: lluvias generalizadas y bajada de temperaturas

En Andalucía, el viernes estará marcado por cielos muy nubosos y chubascos ocasionales en la mayor parte de la comunidad. Las temperaturas máximas experimentarán un descenso generalizado, mientras que las mínimas subirán ligeramente en el centro de la región y bajarán en el resto.

La cota de nieve se situará entre los 1.000 y 1.200 metros, por lo que podrían registrarse nevadas en zonas de montaña. Además, se esperan heladas débiles en las sierras orientales.

El viento soplará de componente oeste, con intensidad floja a moderada en general. En el litoral y el Estrecho predominará el poniente moderado, con intervalos fuertes y rachas muy intensas en algunos puntos del litoral mediterráneo.

Sábado: lluvias algo menos intensas

Durante el sábado el tiempo seguirá siendo inestable en Andalucía, con cielos nubosos y precipitaciones débiles a moderadas. Las lluvias podrían ser algo más intensas en el litoral mediterráneo occidental.

Las temperaturas apenas variarán o tenderán a descender ligeramente, aunque las máximas podrían subir en zonas de la vertiente atlántica. También se mantendrán heladas débiles en las sierras orientales.

Los vientos continuarán soplando de componente oeste, en general flojos, aunque con algunos intervalos moderados en el litoral mediterráneo.

Sevilla: fin de semana gris y con chubascos intermitentes

En Sevilla capital el fin de semana estará marcado por cielos muy nubosos y lluvias intermitentes, especialmente entre el viernes y el sábado. Las temperaturas bajarán ligeramente al inicio del fin de semana y comenzarán a recuperarse el domingo.

Aunque no se esperan fenómenos especialmente adversos en la capital hispalense, el paraguas será un compañero habitual durante estos días, en un fin de semana dominado por la inestabilidad.

Domingo: las lluvias irán perdiendo intensidad

De cara al domingo, el tiempo seguirá siendo inestable, aunque las precipitaciones serán más débiles y ocasionales. A lo largo del día tenderán a ir remitiendo progresivamente.

Las temperaturas máximas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las mínimas se mantendrán con pocos cambios o subirán ligeramente en el sureste. Los vientos serán flojos y variables, predominando la componente oeste.

