La AEMET advierte de las zonas más castigadas en Andalucía por la borrasca Regina durante el fin de semana

El arranque de la próxima semana en España podría estar condicionado por la aproximación de una nueva DANA, que traería aire más frío en altura, un repunte de la inestabilidad y nuevas precipitaciones. Aunque la incertidumbre sobre su evolución todavía es elevada, las previsiones ya apuntan a un escenario claro: habrá más episodios de lluvia y, en zonas de montaña, podría volver la nieve.

Según la previsión, la DANA comenzaría a descolgarse durante la madrugada del lunes desde el Atlántico. A media tarde se situaría frente a las costas de Galicia y sus precipitaciones acabarían afectando a gran parte del país. En la mayoría de regiones, la lluvia llegaría en forma de chubascos irregulares y de corta duración, mientras que en el noroeste podrían ser más persistentes.

Al final del lunes, además, una línea de inestabilidad más organizada cruzaría la península de oeste a este. Ya en la madrugada del martes, esta franja quedaría estancada en el interior peninsular y continuaría durante la mañana, prolongando el episodio de precipitaciones.

Nieve en las sierras orientales andaluzas: el aviso clave del 7 de marzo

En Andalucía, el foco está puesto en la jornada del sábado 7 de marzo de 2026, cuando se prevén nevadas por encima de los 1.200 metros en las sierras orientales, es decir, especialmente en áreas montañosas de Jaén, Granada y Almería.

La predicción para ese día recoge:

Cielos muy nubosos y chubascos ocasionales , con mayor probabilidad e intensidad en las sierras .

y , con mayor probabilidad e intensidad en las . Cota de nieve en torno a 1.200 metros en las sierras orientales.

en las sierras orientales. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas al alza en buena parte de Andalucía , aunque sin variaciones en el extremo oriental .

y , aunque . Heladas débiles en zonas altas de las sierras orientales.

en zonas altas de las sierras orientales. Vientos flojos variables , predominando la componente oeste .

, predominando la componente . Poniente moderado en el litoral mediterráneo y en el Estrecho.

Para la siguiente jornada, el pronóstico apunta a un tiempo algo menos adverso, pero aún inestable: intervalos nubosos con chubascos ocasionales, temperaturas con pocos cambios y vientos flojos, con intervalos moderados de poniente en el litoral. En ese tramo, además, no se esperan fenómenos significativos.

El temporal ya se deja notar en Cádiz: cancelaciones Tarifa–Tánger por la borrasca Regina

Mientras la atención meteorológica se dirige a la próxima semana, Andalucía ya sufre las consecuencias del temporal en el Estrecho. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (Cádiz) ha informado de que este viernes 6 de marzo se producirán cancelaciones en las conexiones marítimas entre Tarifa y Tánger Ciudad (Marruecos) debido al temporal asociado al paso de la borrasca Regina.

Las navieras Morocco Africa Link (AML) y Balearia han comunicado que desde las 08.00 horas no saldrán barcos en esa línea con el norte de África.

En cambio, el Puerto de Algeciras mantiene por el momento su operativa habitual: no se contemplan suspensiones en las conexiones con Tánger Med ni con Ceuta, por lo que se espera que la actividad se desarrolle con normalidad, a la espera de la evolución del episodio de viento y mar.

Con este escenario, Andalucía afronta un fin de semana con chubascos y nieve en montaña, mientras el Estrecho sigue bajo la influencia del temporal de poniente, un factor que también podría condicionar la situación marítima en los próximos días si la inestabilidad se prolonga.