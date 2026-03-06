Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cancelan el vuelo de regreso a España de 30 turistas andaluces atrapados en Dubái

El Gobierno fletará un vuelo de repatriación para los turistas de Córdoba, Málaga y Sevilla atrapados en Dubai, después de que se cancelara el previsto para este domingo

Llegada a Omán del vuelo del Airbus A330 MRTT enviado por Defensa para evacuar españoles

El vuelo previsto para este domingo que iba a traer de vuelta a España a 30 turistas de Córdoba, Málaga y Sevilla atrapados en Dubai por la guerra con Irán ha sido finalmente cancelado, por lo que ahora aguardan un vuelo de repatriación fletado por el Gobierno.

Parece que la situación continúa siendo bastante complicada para los turistas atrapados en Dubai. La cancelación del vuelo originalmente previsto para este domingo y las opciones inciertas de repatriación no hacen más que aumentar la frustración entre los afectados. Los turistas de Córdoba, Málaga y Sevilla siguen esperando una solución, y la incertidumbre sobre cuándo podrán regresar a casa es un factor clave en su malestar.

El hecho de que hayan rechazado la oferta de la embajada de volar desde Omán a Bucarest también refleja el nivel de incertidumbre que están viviendo, ya que buscan opciones más directas y seguras. A pesar de que ahora hay posibilidades de un vuelo desde Abu Dabi a Madrid, la falta de confirmación aún mantiene a los turistas en una situación de espera tensa.

Todo esto, sumado a las complicaciones adicionales, como la necesidad de considerar otras rutas, como la de Omán a Málaga, refleja lo difícil que es la situación para todos los involucrados. Es comprensible que haya un gran nivel de ansiedad, ya que no solo depende de las decisiones de los turistas, sino también de factores externos como la gestión de vuelos y la situación geopolítica.

