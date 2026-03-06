Más de 600 tramos de carreteras en reparación en Andalucía: Cádiz, Málaga, Jaén y Sevilla son las provincias con más obras

La red de carreteras de titularidad autonómica de Andalucía tiene aún 38 tramos con cortes totales y 138 con afecciones parciales debido a los daños causados por las borrascas. Los daños han sido cuantiosos y están repartidos por todas las provincias. Por este motivo, en esta parte de las vías que son de competencia de la Junta de Andalucía se han puesto en marcha ya 45 contratos de emergencia (adjudicaciones directas, sin concurrencia y con muy corta tramitación) por un importe de 238 millones de euros. Todos ellos, según ha subrayado la consejera de Fomento, Rocío Díaz, en el Parlamento andaluz se encuentran ya en ejecución.

En total, la Junta gestiona un total de 10.500 kilómetros de carreteras entre las que se encuentran grandes autovías como la A-92 o la Jerez-Los Barrios y otras conexiones provinciales internas en zonas como Sierra Nevada o en el interior de la provincia de Sevilla. De todas ellas, en estos momentos hay, más de 600 tramos de casi dos centenares de carreteras que estarán en obras de reparación en todas las provincias durante durante este año. Estos desperfectos no sólo se registraron durante las borrascas sino que posteriormente se han sucedido los casos de "deslizamientos y desprendimientos de tierra". El caso más reciente, en la A-1075 de Almería.

La reparación de estas carreteras fue la primera de las actuaciones del plan autonómico de recuperación tras las borrascas que se puso en marcha en febrero y que suma 1.700 millones de euros. Una vez superadas las situaciones de emergencia especialmente en zonas como Grazalema, Ubrique o Ronda, la Junta de Andalucía planificó una inversión de 535 millones de euros. La primera parte, los 283 millones de euros en contratos de emergencia, se encuentra ya en ejecución al 100% y el objetivo es que en un plazo de cuatro meses una tercera parte de las obras estén culminadas. En total, afectan a 600 puntos repartidos por casi doscientas carreteras.

La consejera Rocío Díaz en el Parlamento / JOAQUÍN CORCHERO - PARLAMENTO / Europa Press

Cádiz y Málaga las provincias que reciben una mayor inversión

La provincia de Cádiz fue la más afectada por los desperfectos provocados por las borrascas especialmente en el entorno de municipios como Grazalema o Ubrique. De ahí que el plan de inversión en ejecución por parte de la Junta de Andalucía despliegue en esta zona la mayor inversión, con un volumen de 107 millones de euros. Se actuará en 200 puntos de 32 carreteras.

Entre las carreteras que requieren una mayor inversión para reparación de los desperfectos figuran la A-372 en Grazalema que ha estado cortada al completo al tráfico, la A-384 en el municipio de Alcalá del Valle o la A-373 en Ubrique.

En cuanto a la provincia de Málaga, la inversión total asciende a 47 millones de euros, un importe que se está ejecutando en 89 puntos repartidos por un total de 25 carreteras de titularidad autonómica. Las actuaciones de mayor envergadura se están llevando a cabo en A-374.

Carreteras afectadas en Córdoba, Granada, Sevilla y Jaén

La provincia de Granada tiene en marcha un volumen de inversiones para reparación de carreteras que asciende a 35 millones de euros. Las actuaciones se reparten por 61 puntos distribuidos por 25 carreteras de titularidad autonómica. Destaca especialmente la A-395 hacia Pradollano, una conexión estratégica para Sierra Nevada que ha tenido que mantenerse varios días completamente bloqueada.

En la provincia de Córdoba las actuaciones se están ejecutando en 24 carreteras que tienen medio centenar de puntos en reparación por los desperfectos sufridos. La inversión para esta zona, que suma 30 millones de euros, tiene entre sus prioridades las reparaciones en la A-333 y en la A-3150.

En cuanto a Jaén, en total se están ejecutando contratos valorados en 37 millones de euros que se distribuyen entre 97 puntos de 40 carreteras distintas de la provincia. Las mayores reparaciones se están ejecutando en la A-303 y en la A-650.

La inversión en la provincia de Sevilla es inferior, 19 millones de euros, pero pese a esto el volumen de actuaciones es incluso superior al de otras provincias. En total, se está actuando en 82 tramos de 34 carreteras provinciales. Destaca en este ámbito la A-406 entre El Saucejo y Villanueva.

Huelva y Almería con inversiones testimoniales

Las otras dos provincias andaluzas, Huelva y Almería, reciben inversiones significativamente inferiores dado que los daños por las borrascas han sido inferiores. En el caso de la costa onubense las actuaciones suman 6 millones de euros y se reparten entre 28 puntos de 18 carreteras.

El levante almeriense fue el menos afectado por las borrascas y, en consecuencia, el que sufrió menos daños en sus carreteras. De hecho, sólo es necesaria una intervención de emergencia en A-1075 en el término municipal de Alhama que ha comenzado precisamente esta semana. La inversión suma 1,5 millones de euros.