Catalina Gómez Ángel, corresponsal de guerra, recibe el 19º Premio Julio Anguita Parrado por su trabajo en Oriente Medio y Ucrania

El jurado del 19º Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado ha decidido conceder el galardón a la periodista y corresponsal de guerra Catalina Gómez Ángel. El premio, que se entrega cada año en Córdoba en memoria del periodista cordobés fallecido en Irak en 2003, reconoce a profesionales "que encarnan los valores de rigor, valentía y compromiso con el servicio público que definieron la trayectoria de Julio Anguita Parrado", según recuerda el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) que convoca el galardón.

El jurado ha destacado "la gran capacidad de Catalina Gómez para contar los grandes problemas del mundo a través de historias aparentemente pequeñas y humanas", señala el SPA en un comunicado. Catalina Gómez reside desde 2011 en Teherán (Irán), un enclave estratégico y a la vez extremadamente complejo, desde el que ha documentado transformaciones políticas, crisis sociales y conflictos armados de enorme relevancia global. "Con rigor, perseverancia y compañerismo, Catalina Gómez sabe contar lo que ve desde la mirada más honesta, en un momento en el que es más necesario que nunca ese compromiso con el periodismo comprometido y veraz".

Una voz respetada en el periodismo internacional con más de dos décadas de experiencia

La galardonada, nacida en Pereira (Colombia), es una de las voces más respetadas del periodismo en español en Oriente Medio y Europa del Este. Con más de dos décadas de experiencia, ha construido una trayectoria marcada por la lucidez analítica, la sensibilidad narrativa y una ética profesional que la han convertido en un referente internacional. Su trabajo la ha llevado a cubrir la guerra en Siria, el asedio de Mosul en Irak, la caída de Kabul ante los talibanes y la invasión rusa de Ucrania. En todos estos escenarios ha mantenido una presencia constante, incluso en condiciones de riesgo extremo. En 2023 sobrevivió a un ataque con misiles rusos en Kramatorsk, un episodio que no la apartó del terreno, sino que reforzó su determinación de seguir informando. Esa resiliencia y sentido del deber evocan el espíritu que inspira este premio.

Una parte esencial de su labor ha sido la mirada que dirige hacia las mujeres en contextos de guerra y represión. Sus crónicas, alejadas del sensacionalismo, profundizan en la dimensión humana y política de quienes resisten desde la vida cotidiana. En los últimos años ha documentado la lucha de las mujeres iraníes por sus derechos, tanto en sus textos para La Vanguardia como en sus análisis para RTVE y en su podcast “Irán: a ras de tierra”, publicado en Revista 5W. Su enfoque sitúa a las mujeres como sujetos políticos y agentes de cambio, incluso en los entornos más hostiles.

Entre sus trabajos recientes destacan el documental “Detrás de la guerra” (2025), centrado en la supervivencia civil en Ucrania; su cobertura de la crisis iraní para RTVE Play en enero de 2026; el mencionado podcast sobre la resistencia civil en Irán; y una amplia colección de crónicas en La Vanguardia que abordan desde la geopolítica hasta la vida cotidiana bajo regímenes autoritarios. Especial relevancia tuvo su análisis de 2025 sobre las jóvenes iraníes que desafían las normas de vestimenta en espacios públicos como los bazares de Isfahán.

Una profesional premiada y reconocida en varios países

Su trayectoria ha sido reconocida en diversas ocasiones. En 2025 recibió el I Premio Internacional de Periodismo David Beriain, que destacó su “curiosidad, valentía y compromiso”. También ha sido distinguida por la Asociación de Periodistas de Bogotá (CPB) por sus coberturas en Siria e Irak. Además, es autora de los libros Balas para todas (2021), donde aborda las violencias específicas que enfrentan las mujeres periodistas en Oriente Medio y el Magreb, y Tras los muros (2017), una crónica profunda sobre la vida política y social en la región.

El jurado de esta edición ha estado formado por Javier Martín Rodríguez, delegado de la Agencia EFE en Chile y experto en Oriente Medio; Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía y analista política; José María Martín García, periodista, fundador de Tacet y profesor en la Universidad Loyola; Concha Pérez Curiel, catedrática de Periodismo y directora de Departamento en la Universidad de Sevilla; Manuel Torres, director de la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba; y Antonia Parrado, en representación de la familia de Julio Anguita Parrado. Ha actuado como secretario del jurado, con voz pero sin voto, Francisco Terrón Ibáñez, secretario general del Sindicato de Periodistas de Andalucía.

Este premio, convocado por el Sindicato de Periodistas de Andalucía, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, la Universidad de Córdoba, la Junta de Andalucía, la Escuela de Joyería de Córdoba y el Parque Joyero de Córdoba.