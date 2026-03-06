Directo | Sánchez asiste al acto de recuerdo a las víctimas de la Universidad Internacional de Andalucía en el accidente de Adamuz / El Correo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rinde homenaje este viernes, 6 de marzo, en el Monasterio de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), un acto que se enmarca en la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa que se celebra en la provincia onubense y que se retoma tras aplazarse el homenaje de Estado inicialmente previsto para el 31 de enero, debido a que una amplia mayoría de las familias comunicó que no podría asistir.