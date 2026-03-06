Fundación Unicaja impulsa 36 proyectos sociales y ambientales con una inversión de más de 2 millones

Fundación Unicaja ha seleccionado 36 proyectos sociales y medioambientales en Andalucía y Ciudad Real a los que destinará más de dos millones de euros dentro de su convocatoria pública de acción social. Las iniciativas, presentadas en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz, promoverán la inclusión de personas vulnerables, la educación ambiental y la conservación de la biodiversidad.

En total, 14 proyectos actuarán en Almería; 15 en Cádiz; 8 en Córdoba; 14 en Granada, 11 en Huelva, 10 en Jaén, 18 en Málaga, y 16 en Sevilla.

Presentación de los proyectos en Cádiz

Acto de anuncio de los proyectos sociales y medioambientales impulsados por Fundación Unicaja en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz. / El Correo

La directora de División de Actividades, Comunicación e Imagen de la Fundación Unicaja, Cristina Rico; el director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones; la responsable de Solidaridad e Investigación, Ana Cabrera, y el responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado, Manuel Dorado, han dado a conocer en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz las entidades beneficiadas en esta convocatoria mediante la que la Fundación Unicaja trabaja junto a asociaciones para construir una sociedad más sostenible, equitativa y próspera.

Proyectos con impacto en toda Andalucía

Fruto de esta convocatoria se promoverán un total de 36 proyectos en Andalucía y Ciudad Real que se pondrán en marcha a lo largo de este 2026. Siete de los proyectos actuarán en toda Andalucía, 3 de ellos también se desarrollarán en Ciudad Real, a los que hay que sumar cuatro proyectos de cooperación internacional en África e India.

Proyectos sociales para colectivos vulnerables

Así, en materia de acción social se respaldarán proyectos dirigidos a colectivos en riesgo de exclusión social o con necesidades especiales junto a Asociación Española Contra el Cáncer, Asociación de Apoyo a Familias y Personas con Trastornos del Espectro Autista de Granada (Mírame), Asociación Yo soy Tú, Federación Andaluza Síndrome de Asperger, Asociación de Familiares de Personas con Trastorno del Espectro Autista de la Costa de Granada (Conecta), Asociación Gaditana de Espina Bífida e Hidrocefalia y Discapacidades Afines (AGEBH), A Toda Vela, Coopera-Cooperación al Desarrollo, Fundación Upacesur Atiende, Fundación Gema Canales y Ciudad San Juan de Dios.

También se apoyarán iniciativas dirigidas a la infancia con Fundación Gomaespuma, Asociación ALAS Adolescencia Libre de Agresión Sexual, Fundación Maavi y Fundación Balia por la Infancia, así como un proyecto dirigido a mayores de la mano de Solidarios para el Desarrollo. Asimismo, la convocatoria respaldará actuaciones de cooperación internacional en Kenia, Etiopía, Ruanda (África) y Kerala (India) junto a Fundación Calor y Café Granada, Fundación Harena, Museke y Arcos Solidaridad Y Cooperación.

Iniciativas para la educación ambiental y la restauración ecológica

En el área medioambiental se apoyarán proyectos destinados a promover la educación ambiental y la acción climática trabajando junto a Fundación Ecomar, Green Globe Sostenibilidad y Proyectos Ambientales, Asociación Los Pies en la Tierra. En materia de restauración ecológica y regeneración del territorio se actuará en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería), el Cerro de las Cigüeñas en Los Palacios y Villafranca (Sevilla) y el Parque Natural de Sierra Nevada (Granada) a través de las iniciativas de Asociación Vereda Colectiva, Asociación Semillistas, Anea Grupo para la Defensa de la Naturaleza, Asociación de Educación Ambiental El Bosque Animado y Árboles contra el Cambio Climático.

Conservación de especies y economía azul

Por su parte, los proyectos de Fundación CBD para la Conservación de la Biodiversidad y su Hábitat, Asociación Wildcares SP y la Sociedad Gaditana de Historia Natural abordarán la conservación de la biodiversidad y de especies con iniciativas para la preservación del lince ibérico en Andújar y Toledo, la conservación de aves insectívoras y la reintroducción del buitre negro en Cádiz. También se impulsará la economía azul y la restauración marina, de la mano de Gravity Wave, Estero Natural y Asociación Chelonia, así como proyectos de innovación tecnológica aplicada con la Universidad de Málaga y el desarrollo rural y prevención de incendios con Asociación Serranías Vivas.

Esta nueva convocatoria ha registrado una amplia participación entre entidades y asociaciones de toda Andalucía y Ciudad Real al haber recibido cerca de medio millar de solicitudes, un 22,3% más que en la convocatoria anterior.

Proyectos en pro de la inclusión y la sostenibilidad

El impulso de esta nueva convocatoria pública sigue la estela de la convocatoria promovida con carácter extraordinario por la institución con motivo del décimo aniversario que permitió respaldar en 2025 un total de 39 proyectos sociales y medioambientales en Andalucía. Gracias a una inversión de más de dos millones de euros, estas iniciativas beneficiaron a cerca de 220.000 personas y colectivos vulnerables, como son la infancia y la juventud, los mayores, las personas con discapacidad o las que sufren alguna enfermedad. Además, los proyectos posibilitaron la restauración de más de una veintena de parques naturales, espacios litorales e hídricos en la región, entre los que se encuentran Sierra Nevada, Los Alcornocales, Sierra Norte, Sierra Magina, Aracena, Sierra Filabres, Estrecho de Gibraltar o las Marismas de Odiel, entre otros.