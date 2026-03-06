Fundación Unicaja impulsa la inserción laboral de personas con Asperger en Andalucía con el programa TEAcompaño al Empleo

El Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz ha acogido el anuncio de los proyectos seleccionados en su Convocatoria de Acción Social, entre ellos TEAcompaño al Empleo, una iniciativa de Asperger Andalucía que busca mejorar el acceso al mercado laboral de personas adultas con Trastorno del Espectro Autista mediante formación, acompañamiento profesional e intermediación con empresas.

El proyecto, respaldado por la Fundación Unicaja, se desarrollará en las siete provincias andaluzas en las que Asperger Andalucía tiene asociaciones federadas, centrándose en la mejora de la competencia digital, el empleo con apoyo y la prospección laboral con el objetivo de mitigar la exclusión social y laboral que afecta a las personas adultas con Trastorno del Espectro Autista Nivel 1 (Asperger), mediante la intervención de preparadores laborales especializados.

Dificultades en el acceso y mantenimiento del empleo

En un estudio llevado a cabo por la National Autistic Society, se pone de manifiesto que cuatro de cada diez personas con TEA no han trabajado nunca, estando el 77% en situación de desempleo. De este último grupo, el 53% manifiesta un deseo real de trabajar. Asimismo, cuatro de cada diez de las que sí disponen de un empleo expresan que les gustaría trabajar más horas, siendo tan solo un 16% las personas que trabajan a tiempo completo.

Las dificultades en el ámbito de las relaciones sociales y de la comunicación se convierten en barreras cuando las personas con Asperger/TEA se enfrentan a un proceso de selección, ya que en ocasiones no consiguen entender los motivos o intenciones de las personas y tienen dificultades para anticiparse a las conductas de los demás, lo que puede generar desconcierto en un proceso de selección. Si consiguen superar la barrera de la selección, el mantenimiento del empleo es un auténtico reto para ellas: cuando no se tienen en cuenta algunas claves en la comunicación y no se realizan pequeñas adaptaciones en los procesos laborales, los demás pueden percibir que la persona es hostil y generar situaciones tendentes al acoso laboral.

Para mitigar estas dificultades, el proyecto trabajará en la mejora de las habilidades sociales, en competencias digitales, en el acompañamiento y sensibilización en el puesto de trabajo y, asimismo, buscará la complicidad de las empresas para que conozcan las necesidades de estas personas y, con este conocimiento, puedan descubrir y aprovechar sus maravillosas cualidades y su gran potencial.