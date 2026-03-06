La cumbre entre España y Portugal se cierra sin avances para el AVE Sevilla-Huelva-Faro: ni plazos ni financiación

La XXXVI Cumbre Hispano-Lusa, celebrada este viernes en Huelva, ha puesto de manifiesto la intención de colaboración entre el Gobierno de España y el de Portugal en cuestiones clave para ambos países. Una agenda común para una Europa más competitiva, fundamentada en tres pilares: la sostenibilidad y la descarbonización, el aumento de la inversión en innovación y el refuerzo de la cohesión social.

Sin embargo, sobre las mesas de las reuniones en el Monasterio de La Rábida no ha estado presente un proyecto clave para las provincias de Sevilla y Huelva en España y para el Algarve portugués: la alta velocidad.

Desde el Ayuntamiento de Huelva y la Diputación Provincial —con el respaldo de las Cámaras de Comercio de Huelva y Sevilla— se intentó hasta el último momento concertar mediante carta un encuentro con el presidente del Gobierno para abordar la “grave falta de infraestructuras hidráulicas, eléctricas y de transportes, especialmente ferroviarias”, según señalaba la alcaldesa Pilar Miranda en la jornada previa. La misiva no obtuvo respuesta por parte de Moncloa.

"Huelva no puede seguir esperando"

Durante la comparecencia tras el encuentro, ambos dirigentes han sido preguntados por los proyectos ferroviarios destinados a reforzar la conexión entre España y Portugal, entre ellos el AVE que uniría Sevilla, Huelva y Faro.

Tanto Sánchez como Montenegro han pasado de puntillas sobre el asunto. El máximo mandatario portugués sí ha señalado que “se está avanzando” en los estudios de viabilidad, pero ninguno de los dos ha concretado una hoja de ruta para la infraestructura.

Miranda ha destacado que Huelva, al igual que el conjunto de la provincia, se encuentra “en plena transformación” con proyectos como el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, por lo que ha insistido en que “no puede ni debe seguir esperando”.

Cabe recordar que la llegada del AVE es una de las reivindicaciones históricas de la provincia y una cuestión que marca desde hace años la agenda política y social local. Una infraestructura que, según aseguró el propio ministro en junio de 2025 durante su visita a Huelva, debería comenzar a operar a finales de 2028, cuando “los primeros trenes a 350 kilómetros por hora empiecen a circular”.

En el tintero quedan ahora esta cuestión junto con otras infraestructuras pendientes para la provincia, como la Presa de Alcolea o el Túnel de San Silvestre, que siguen siendo demandas prioritarias para el desarrollo del territorio y claves para proyectos como el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, ya que sin agua no podría funcionar.