Investigación
Una madre denuncia malos tratos en una guardería de Jerez: “Forzaban a los niños a comer de manera violenta”
Las trabajadoras de la guardería, propietarias y empleadas, están siendo investigadas por delitos de trato vejatorio, amenazas, coacciones y maltrato de obra sin lesión, según fuentes de la Guardia Civil
EP
La Guardia Civil de Cádiz está investigando a tres personas, trabajadoras de una guardería de Guadalcacín, en Jerez de la Frontera, después de que el pasado 14 de febrero se recibiera una denuncia por un presunto caso de maltrato infantil, interpuesta por una de las madres del centro.
Fuentes del Instituto Armado han confirmado a Europa Press los hechos que se han denunciado, que se habrían producido durante el curso 2024-2025, y que se centra en dos propietarias y trabajadoras del centro y en una tercera persona, también empleada de la guardería, que se encuentran en calidad de investigadas por delitos de trato vejatorio, amenazas, coacciones y maltrato de obra sin lesión.
Según ha adelantado Diario de Jerez, la madre de la menor, de dos años de edad, ha denunciado a esta guardería por supuestos malos tratos durante el pasado curso escolar, al alegar que "forzaban a los niños a comer de manera violenta, les hacían tragar la comida muy caliente a pesar de sus llantos, los zarandeaban y llegaban a lanzarlos violentamente contra las tronas".
Como se ha apuntado desde la Guardia Civil, se ha dado veracidad a los hechos que se han relatado en la denuncia y el proceso sigue adelante con la instrucción judicial sobre estas tres personas investigadas.
- La borrasca Regina llega a Andalucía: cuatro provincias con avisos y lluvia de barro en estas zonas el martes y miércoles
- Susana Díaz se ofrece a ayudar a María Jesús Montero en la campaña: 'Siempre que me llame el partido allí estaré
- Andalucía rompe la tendencia nacional: la comunidad con más desempleo logra la mayor bajada en febrero y resiste el impacto de las borrascas
- Aemet avisa: una DANA podría llegar a Andalucía tras Regina y habrá un claro desplome de temperaturas en un día
- La Junta de Andalucía anuncia la fecha de las oposiciones de profesores de 2026: serán el 20 de junio
- Matalascañas empieza a ver la luz: acuerdo entre administraciones para dar una solución estructural a la playa y a Doñana
- Siete provincias andaluzas en alerta este miércoles: avisos de Aemet por lluvias y tormentas por la borrasca Regina
- El resurgimiento de la minería en Andalucía impacta de lleno en el empleo: el número de trabajadores crece un 40% en una década