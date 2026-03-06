Una madre denuncia malos tratos en una guardería de Jerez: “Forzaban a los niños a comer de manera violenta”

La Guardia Civil de Cádiz está investigando a tres personas, trabajadoras de una guardería de Guadalcacín, en Jerez de la Frontera, después de que el pasado 14 de febrero se recibiera una denuncia por un presunto caso de maltrato infantil, interpuesta por una de las madres del centro.

Fuentes del Instituto Armado han confirmado a Europa Press los hechos que se han denunciado, que se habrían producido durante el curso 2024-2025, y que se centra en dos propietarias y trabajadoras del centro y en una tercera persona, también empleada de la guardería, que se encuentran en calidad de investigadas por delitos de trato vejatorio, amenazas, coacciones y maltrato de obra sin lesión.

Según ha adelantado Diario de Jerez, la madre de la menor, de dos años de edad, ha denunciado a esta guardería por supuestos malos tratos durante el pasado curso escolar, al alegar que "forzaban a los niños a comer de manera violenta, les hacían tragar la comida muy caliente a pesar de sus llantos, los zarandeaban y llegaban a lanzarlos violentamente contra las tronas".

Como se ha apuntado desde la Guardia Civil, se ha dado veracidad a los hechos que se han relatado en la denuncia y el proceso sigue adelante con la instrucción judicial sobre estas tres personas investigadas.