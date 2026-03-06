Moreno anima a "tomarse en serio" los cribados de cáncer y a los jóvenes a evitar los váper o exponerse "horas al sol"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lanzado este viernes un llamamiento directo a la ciudadanía para que participe activamente en los programas de cribado de cáncer impulsados por la sanidad andaluza, subrayando la importancia de la detección precoz para salvar vidas. Durante su intervención, también ha advertido especialmente a los jóvenes sobre los riesgos de mantener hábitos poco saludables, como el uso de váper, el consumo de tabaco o la exposición prolongada al sol, factores que pueden aumentar las probabilidades de desarrollar cáncer.

Congreso Andaluz de Personas con Cáncer

Son mensajes que Juanma Moreno ha trasladado durante su intervención en la inauguración del VII Congreso Andaluz de Personas con Cáncer y sus Familias, que ha arrancado este viernes en Jaén tras haberse tenido que posponer hace unas semanas por el "río atmosférico" inédito que sacudió a Andalucía entre los pasados meses de enero y febrero, según ha explicado el propio Juanma Moreno durante su intervención.

El presidente ha dedicado parte de su discurso en este acto a repasar los cribados de cáncer que están en marcha en el ámbito de la sanidad andaluza; en concreto, para la detección precoz del cáncer de colon, del cáncer de cuello de cérvix y del cáncer de mama, y a detallar el grado de participación en los mismos.

Datos del cribado de cáncer de colon

Del cribado del cáncer de colon, el presidente ha destacado que la Junta de Andalucía lo ha transformado "en una prueba homogénea para población" de entre 50 y 69 años, y ha comentado que, entre los años 2021 y 2023, la participación en el mismo se ha incrementado pasando de un 20 a un 40%, un dato "alentador y positivo".

No obstante, ha señalado que "no tiene ningún sentido que un 60% de personas a las que les llega la carta" para participar en este cribado de cáncer de colon, "no contesten", por lo que ha querido "insistir" en pedir a la población andaluza a la que se dirige esta campaña que participe en la misma, "ya que se hace un esfuerzo en términos de recursos económicos y materiales en este tipo de cribado" por parte de la administración andaluza, ha agregado.

Participación en el cribado de cuello uterino

De igual modo, del cribado de cáncer de cuello uterino, ha señalado que "Andalucía ha cumplido con los hitos marcados", y alcanzará "una cobertura del 100% en el año 2029", si bien ha detallado que, "desde su puesta en marcha, 498.140 mujeres han sido invitadas a participar" en este programa de detección precoz del cáncer y "sólo 121.000 han participado".

Ampliación del cribado de cáncer de mama

Respecto al cribado del cáncer de mama, el presidente ha subrayado que la Junta de Andalucía ha ampliado "la población de estudio" del mismo a la franja de edad comprendida entre los 48 y los 71 años, "probablemente la más amplia que hay dentro de las comunidades autónomas en España", y "se seguirá ampliando" hasta abarcar la franja de 45 a 75 años, según ha puesto de relieve.

Juanma Moreno ha detallado que "el número de citas asignadas para el cribado de mama ha aumentado un 67%" en los últimos siete años, "pasando de 290.000 citas en el año 2018 a casi 600.000 en el año 2025", otro dato que ha considerado "esperanzador y positivo”.

Hábitos saludables para prevenir el cáncer

No obstante, el presidente de la Junta de Andalucía ha insistido en animar a la población a participar más en estos programas de cribado de cáncer, así como a tener en cuenta determinados hábitos saludables que pueden reducir el riesgo de contraer cáncer.

En concreto, Juanma Moreno se ha dirigido a las personas jóvenes para comentar que todavía ve a "chavales jóvenes, con 18, 19 años, chicas y chicos, fumando o con los váper", que no son conscientes de que están "jugando con la suerte, con su vida y con el sufrimiento de su familia".

"O vemos también cómo en los veranos, y especialmente en nuestra tierra, donde hay mucha radiación solar", hay "chicos jóvenes, y no tan jóvenes, que se tiran horas al sol inconscientemente", sin tener en cuenta que "pueden tener una lesión que se puede convertir en tumoral y le puede generar gravísimos problemas de salud".

"Hay cosas que se pueden evitar, y que todos conocemos", como "el tabaco, el alcohol, el sol", y fomentar hábitos saludables como una dieta equilibrada o hacer ejercicio, ha abundado el presidente de la Junta de Andalucía, quien también ha apostado por mejorar la coordinación entre administraciones para "sumar energías" en la lucha contra el cáncer y mejorar la supervivencia de los pacientes.