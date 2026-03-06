Recibe el alta la última menor herida por el accidente de Adamuz casi dos meses después
Cinco personas continúan hospitalizadas, una de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Málaga
Este viernes, la última menor ingresada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba tras el trágico accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero en Adamuz, ha recibido el alta hospitalaria. Marta Jiménez, una niña madrileña de 10 años que viajaba en el tren Alvia junto a sus padres, ha podido abandonar el centro tras 49 días de ingreso.
La pequeña, que sufrió graves heridas en el accidente, relató en un emotivo vídeo que, durante su estancia en la UCI, pasó "una semana" sin ser consciente de lo que sucedía debido a los "muchos dolores" que sufría. Ahora, una vez recuperada, ha expresado su deseo de regresar a Madrid para reencontrarse con sus amigas, aunque también ha hecho nuevos lazos durante su recuperación en Córdoba, señalando a Andrea y Daniela como sus "dos amigas" en el hospital.
Los padres de Marta, visiblemente agradecidos, destacaron la "disposición sobresaliente de todo el personal" del hospital, agradeciendo el apoyo y las facilidades brindadas desde el primer momento. "Nos informaron de todo lo que pasaba con nuestra hija", afirmaron.
Al dejar el hospital, Marta no pudo esconder su alegría y resumió su deseo con una sonrisa: "Lo que quiero es ver a mis amigas y jugar con ellas". En su salida del hospital, el equipo sanitario organizó un pequeño homenaje para hacer su despedida más especial.
El número de heridos en el accidente ferroviario, que ha dejado un saldo de 46 muertos, queda en cinco personas aún hospitalizadas. De ellas, una permanece en la UCI del Hospital Regional de Málaga, mientras que las otras continúan su recuperación en planta. Hasta el momento, se han tramitado 119 altas hospitalarias, según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
- La borrasca Regina llega a Andalucía: cuatro provincias con avisos y lluvia de barro en estas zonas el martes y miércoles
- Susana Díaz se ofrece a ayudar a María Jesús Montero en la campaña: 'Siempre que me llame el partido allí estaré
- Andalucía rompe la tendencia nacional: la comunidad con más desempleo logra la mayor bajada en febrero y resiste el impacto de las borrascas
- Aemet avisa: una DANA podría llegar a Andalucía tras Regina y habrá un claro desplome de temperaturas en un día
- La Junta de Andalucía anuncia la fecha de las oposiciones de profesores de 2026: serán el 20 de junio
- Matalascañas empieza a ver la luz: acuerdo entre administraciones para dar una solución estructural a la playa y a Doñana
- Siete provincias andaluzas en alerta este miércoles: avisos de Aemet por lluvias y tormentas por la borrasca Regina
- El resurgimiento de la minería en Andalucía impacta de lleno en el empleo: el número de trabajadores crece un 40% en una década