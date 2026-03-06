Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recibe el alta la última menor herida por el accidente de Adamuz casi dos meses después

Cinco personas continúan hospitalizadas, una de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Málaga

Este viernes, la última menor ingresada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba tras el trágico accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero en Adamuz, ha recibido el alta hospitalaria. Marta Jiménez, una niña madrileña de 10 años que viajaba en el tren Alvia junto a sus padres, ha podido abandonar el centro tras 49 días de ingreso.

La pequeña, que sufrió graves heridas en el accidente, relató en un emotivo vídeo que, durante su estancia en la UCI, pasó "una semana" sin ser consciente de lo que sucedía debido a los "muchos dolores" que sufría. Ahora, una vez recuperada, ha expresado su deseo de regresar a Madrid para reencontrarse con sus amigas, aunque también ha hecho nuevos lazos durante su recuperación en Córdoba, señalando a Andrea y Daniela como sus "dos amigas" en el hospital.

Los padres de Marta, visiblemente agradecidos, destacaron la "disposición sobresaliente de todo el personal" del hospital, agradeciendo el apoyo y las facilidades brindadas desde el primer momento. "Nos informaron de todo lo que pasaba con nuestra hija", afirmaron.

Al dejar el hospital, Marta no pudo esconder su alegría y resumió su deseo con una sonrisa: "Lo que quiero es ver a mis amigas y jugar con ellas". En su salida del hospital, el equipo sanitario organizó un pequeño homenaje para hacer su despedida más especial.

El número de heridos en el accidente ferroviario, que ha dejado un saldo de 46 muertos, queda en cinco personas aún hospitalizadas. De ellas, una permanece en la UCI del Hospital Regional de Málaga, mientras que las otras continúan su recuperación en planta. Hasta el momento, se han tramitado 119 altas hospitalarias, según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

